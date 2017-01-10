Güncelleme 2 - Karaman'da Ev Yangını: 3 Ölü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve 2 kızı hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Gül Pazar Mahallesi'nde Kemal Sağlam'a (42) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.





Yangın 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, ahşap ev çöktü. Yangında baba Kemal Sağlam ile kızları Zeynep (19) ve Ebru (8) hayatını kaybetti.





Söndürme çalışmalarının ardından, çöken evin enkazında hayatını kaybeden baba ve iki kızının cesedine ulaşıldı. AFAD, Ermenek Belediyesi ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu evin kiler bölümünde baba Kemal Sağlam'ın cesedi, çocuklarına sarılmış halde bulundu.



Mahalle sakinleri ve Sağlam'ın komşuları, cenazelerin çıkarıldığı sırada gözyaşlarını tutamadı.



Kilere saklanmışlar



Görgü tanığı Harun Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah sokaktan gelen gürültüye uyandığını söyledi.



Dışarı çıktığında komşusu Sağlam'ın evinin çatısında alevler gördüğünü anlatan Çolak, şöyle devam etti:



"Komşum, çatıdan yangın çıkınca evinin önündeki aracını ileri çekmiş. Sonra komşulara haber vermiş. Biz de bu seslere uyandık. Sonra çocuklarını kurtarmak için eve giriyor. Alevlerin artmasıyla çıkamadığı için, çocuklarını da alarak kilere girdiklerini düşünüyoruz. Kapı yönündeki yangından dolayı çıkamamışlar. Yangın evime de sıçradı, bağıranlar olmasaydı biz de yangında canımızdan olabilirdik. Komşum için çok üzgünüm."



Baba Kemal Sağlam'ın Ermenek Belediyesinde mevsimlik işçi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangından üç ev de kullanılamaz hale geldi.



Yangında hayatını kaybeden Zeynep Sağlam'ın liseden geçen yıl mezun olduğu ve üniversite sınavlarına hazırlandığı, annelerinin ise beyin kanaması sonucu 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.





Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Polisevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede çıkan yangında baba ve 2 kızının hayatını kaybettiğini söyledi.



Evin ahşap ve üzerinin çinko kaplı olması nedeniyle yangının söndürülmesinde aksamaların yaşandığını belirten Tapsız, "Bundan sonra böyle acılar yaşamayalım. Yangının çıkış nedeni belli değil. Olay çok yeni, büyük ihtimalle sobadan kaynaklandığı düşünülüyor. Kış şartlarını, evlerin sobalı ve ahşap olduğunu düşünürsek ama yine de bunlar kesin bilgi değil. Emniyetin ve itfaiyenin çalışmaları sonrasında kesin bilgi kamuoyuyla paylaşılır." diye konuştu.



Tapsız, sobalı evlerde oturan vatandaşlara da dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.