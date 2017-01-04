Güncelleme 2- İstanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik, Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle gece saatlerinde 4 adrese operasyon düzenledi.



Polis ekipleri, operasyonların sürdüğü mahallelerde giriş ve çıkışları kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı.



Operasyonda, Dağıstan, Doğu Türkistan ve Suriye uyruklu 11'i kadın 20 şüpheli gözaltına alındı.



DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen zanlılar ile yanlarındaki 20 çocuk, emniyete götürüldü.



Teröristle aynı evde kalmışlar



Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramada, çoğunluğu sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 41 pasaport, 12 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, çatışma bölgelerinde kullanılan palaska, 2 kütüklük, 1 bel aparatı, 1 GPS cihazı, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 gece görüş dürbünü, operasyonlarda kullanılan el feneri, 15 adet yabancı uyruklulara verilen sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi.



Zanlıların Konya'dan kısa süre önce geldikleri İzmir'de, dikkat çekmemek için aileleri ile ev kiraladığı ve normal bir yaşam sürdükleri izlenimi verdiği belirtildi.



Ele geçirilen GPS cihazının çatışma bölgelerinde kullanıldığı, örgüt üyelerinin, takibe takılmadan birbirlerine konum atarak buluşma noktası belirlemelerine yardımcı olduğu kaydedildi.



Zanlıların, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ üyesi teröristlerle de irtibatları bulunduğu tespit edildi.



Şüphelilerin, Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren zanlıyla Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları öne sürüldü.