Güncelleme 2 - İngiltere Başbakanlığı Yakınında Gözaltı

İngiliz polisi Londra'da Başbakanlık binası yakınında bıçaklı bir kişiyi gözaltına aldı.



Polisten yapılan açıklamada, Başbakanlık ofisi "10 Numara"nın bulunduğu Downing Street ile Parlamento binası arasındaki Whitehall Caddesi üzerinde bir noktada durdurulup aranan bir kişinin çantasında bıçak bulunması üzerine gözaltına alındığı bildirildi.?



Şüphelinin 20'li yaşlarının sonunda bir erkek olduğu belirtilen polis açıklamasında, Whitehall Caddesi'nde yaşanan olayın terörle bağlantılı olarak soruşturulmaya başlandığı kaydedildi.



May, güvenlik güçlerine teşekkür etti



Yerel saatle 14.22'de (TSİ 16.22) yaşanan olay sırasında seçim kampanyası çerçevesinde ülkenin Derbyshire bölgesinde bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, burada İngiliz basınına yaptığı açıklamada, şüphelinin terörle bağlantılı olarak gözaltına alındığını doğruladı.



Güvenlik güçlerine teşekkür eden May, şüpheliye yönelik operasyonun polisin ve istihbarat servislerinin teyakkuzda olduğunu gösterdiğini kaydetti.



Şüpheli güney Londra'da bir karakola götürüldü



İngiliz basınında yer alan görgü tanığı ifadelerinde olay yerinde iki bıçak görüldüğü belirtilirken, sosyal medyada olay yerinden paylaşılan fotoğraflarda da kaldırımda bir sırt çantası ile iki bıçak olduğu görüldü.?



Şüpheli güney Londra'da bir karakola götürülürken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları nedeniyle Whitehall Caddesi bir süre trafiğe kapalı kaldı.



Londra'da 22 Mart'ta ülke siyasetinin merkezi konumundaki, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde düzenlenen terör saldırısında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, 52 yaşındaki saldırgan vurularak öldürülmüştü.



Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda ölenlerden biri İngiliz parlamentosunun kapısında görevli bir polis memuruydu.?



İngiltere'de terör tehdit seviyesi en üstün bir altındaki seviye olan "ciddi" kademesinde tutulurken, özellikle İngiliz Parlamentosu, bakanlık binaları ve Başbakanlık'ın bulunduğu Westminster bölgesinde silahlı polislerin sayısı artırılmıştı.