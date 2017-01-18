Günay'ın Yazdığı Kitap ABD'de Yayınlandı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın yazdığı, "Global Kriz Döneminde Ulusal İnovasyon Verimliliği" adlı ekonomi kitabı, Amerika Birleşik Devletlerinde Palgrave Macillan yayın evi tarafından basıldı.



Milletvekilinin danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, kitapta 2007-2009 küresel finans krizi ve sonrasında yaşanan avro krizi sürecinde 58 ülkenin ulusal inovasyon verimliliğinin nasıl etkilendiği, veri zarflama tekniği kullanılarak inceleniyor.



Global İnovasyon Endeksinden farklılaşarak, ülkeleri Dünya Bankasının 2014 verilerine göre Gayri Safi Yurt içi Hasılası (GSYH) bazında ve kişi başına düşen GSYH bazında gruplandıran kitapta, her grubun kendi içerisindeki verimliliği hem girdi odaklı hem de çıktı odaklı olarak ele alınıyor.



Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Günay, Türkiye'nin verimliliğini artırmak için neler yapabileceğine değindi.



Türkiye'nin reçetesinin belli olduğunu vurgulayan Günay, şunları kaydetti:



"Öncelikle Türkiye ile aynı gruplarda bulunan, benzer ekonomik ve sosyal dinamikleri barındıran ve daha verimli olduğu görülen ülkelerin uygulamış oldukları stratejiler örnek alınarak, kendi ülkemizin ihtiyaçları ve dinamikleri doğrultusunda revize edilerek uygulamaya konulabilir. Genel olarak bakıldığında verimli olan ülkelerin belirlemiş oldukları politikaları uzun bir dönem boyunca uygulamada tuttukları gözlemlenmiştir. Örneğin, avro krizi sürecinde Ar-Ge bütçelerinde kesintiye giden İngiltere, Hollanda, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler olmasına rağmen, Almanya 2005 yılında başlatmış olduğu KOBİ desteklerini 2011 yılında iki katına çıkarmıştır."



Günay, önemli olan diğer bir politikanın ise öncelikli sektörlerin iyi belirlenmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Sadece Türkiye'nin ihracatında yüksek payı olan sektörlerden değil, ülke olarak geliştirebileceğimiz ve rekabet avantajını fiyat ve benzeri sürdürülebilir olmayan özellikler bazlı değil, ürün bazında geliştirdiğimiz yeniliklerle sürdürülebilir şekilde sağlayabileceğimiz sektörlere yönelmemiz gerekmektedir. Bunun için de Hindistan, Şili ve Meksika'da kurulmuş olan mikro ve küçük ölçekli şirketlerin gelişimini hedefleyen kurumların stratejileri incelenmelidir. Türkiye'de, AB'ye uyum sürecinde kurulmuş olan Kalkınma Ajansları yeniden yapılandırılmalı, bölgeyi tanıyan, inovasyon ve proje yönetimi konusunda uzman personelin sahada aktif rol alması gerekmektedir. Bu kitap bu konuda önem arz ediyor."