Günay'ın Ankara'da Tarım Mesaisi

Eskişehir Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Emine Nur Günay, çiftçilerden gelen talepleri, hükümete iletmek ve taleplerin gerçekleşmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Son olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 19 stratejik ürüne patates ve soğanın da eklenmesi ile alakalı girişimleri sonuçsuz kalmadı. Böylece Türkiye genelinde destekleme kapsamındaki stratejik ürünlere patates ve soğan da eklenmiş oldu.



"10 ilçe için patates ve soğan destekleme kapsamında"



Emine Nur Günay, Eskişehir'de 10 ilçenin bu yeni ürünlere desteklerden yararlanması ile ilgili talebi Bakan Faruk Çelik'e iletti. Günay'ın girişimleriyle, Alpu, Çifteler, Odunpazarı, Sivrihisar ve Tepebaşı için patates ve soğan, Mahmudiye, Mihalıçcık ve Seyitgazi için patates, Günyüzü ve İnönü için soğan destekleme kapsamına alındı. Günay daha önce de ilçelerden gelen talepler doğrultusunda 19 ürün için Bakan Faruk Çelik'le görüşmüş ve bu ürünler için yapılacak üretim desteklerinden Eskişehir'in ilçelerinin de yararlanmasını sağlamıştı.



"Görevimizi yapıyoruz"



Günay, çalışmaları ile alakalı yaptığı açıklamada, "Eskişehir Milletvekilleri olarak görevimiz, halkımızdan gelen talepleri Ankara'ya taşımak ve onları takip etmektir. Eskişehirli hemşerilerimiz bilmeliler ki bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek İl ve İlçe Tarım Müdürlerimizle gerek Ziraat Odalarımızla gerekse üreticilerimizle düzenli olarak görüşüyor, istişare ediyoruz. Geçen sefer 19 stratejik ürün için ilçelerimizin bu destekten yararlanması ile alakalı talebimizi Bakanımıza ilettim. Faruk Çelik ve bakanlık personelimiz bu konuyla özel olarak ilgilenerek hızlı bir geri dönüş yaptılar. Daha sonra çiftçilerimizden patates ve soğanın bu destek kapsamında stratejik ürün olarak değerlendirilmesi talebi geldi. Talebi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza ilettim. Sonuçta Türkiye genelinde bu 19 stratejik ürüne patates ve soğan da eklenmiş oldu. Eskişehir'de 10 ilçemizin bu iki yeni ürünün desteklemesinden yararlanmasını sağladık. Kalkınmanın formülü üretmek. Üreticimize verilen desteklerden Eskişehirli çiftçilerimizi en son noktada yararlandırmakta bizim görevimiz" şeklinde konuştu.



"Üreten Eskişehir"



Günay, "Ben, milletvekili adayı iken bir Eskişehir Beyannamesi hazırlamış ve değerli basın mensuplarıyla bu beyannameyi paylaşmıştım. Orada "Üreten Eskişehir Büyüyen Türkiye" demiştim. İşte bu çalışmalar ile önce ilçelerimiz sonra ilimiz sonra da Türkiye üreterek büyüyecek. Beyanname hala masamda duruyor, yol haritamızı buna göre belirliyor, ihtiyaç ve taleplere göre daha da geliştiriyoruz. Her kesimden gelen taleplerin Ankara'da karşılık bulması için bütün gücümüzle çalışıyoruz" dedi - ESKİŞEHİR