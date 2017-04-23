Gün Batımı Güzelliği

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde, güneşin batışı sırasında ortaya çıkan manzara ilgi odağı oldu.



Tekirdağ'da gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyen vatandaşlar deniz kıyısına gelerek manzaranın keyfini çıkardı. Güneş şehrin arkasından kaybolurken, kızıla bürünen ışıkları Süleymanpaşa üzerinde adete görsel bir şölene dönüştü. Buraya gelen vatandaşlar ise bu güzel manzarayı izlemenin keyfini çıkararak, gün batımını fotoğrafladı. - TEKİRDAĞ