Gümüşlük Metin's de Azerbaycan Rüzgarı …

"Metin's Gümüşlük" Gümüşlük de yeni sezona yenilenen yerin de Azeri ve Fars Müziği'nin çok sevilen ve ismi Ramin Farhangniya ile başladı.

ilk albümü'' Azerbaycan Aşk Şarkıları'' ile gönüllerde taht kuran Farhangniya beş yıldır Türkiye'de yaşıyor. Bir çok televizyon kanalına konuk olmuş bir sanatçı.

İran'ın önemli okullarından olan Ferhango Honer'de nota, solfej ve nazariyat eğitimi alan sanatçı, Bakü'nün ünlü sahneleri olan; Reşid Behbudov Mahnı Tiyatrosu, Rus Dram Tiyatrosu ve Tacikistan Başkonsolosluğu amfi tiyatrosu gibi bir çok yerde sahne aldı.

Müzik çalışmalarını ülkemizde sürdüren Azeri tenor Ramin Farhangniya Bodrum'da yaşıyor. Repertuarını ağırlıklı Azeri ve Fars Müziği'nin çok sevilen eserleriyle oluşturan Ramin Farhangniya 28 Nisan Cuma gecesi "Metin's Gümüşlük" de sahne aldı. "Metin's Gümüşlük" işletme ortağı Nilgün Özdemir, sezon başın da ilk gece olmasına rağmen Ramin Farhangniya duyulan ilgiden son derece memnun. Özdemir; "Ramin Farhangniya bizim bu sezon ilk sanatçımız. Bundan sonra da yeni sanatçılarımız olacaktır. İşletme olarak bu sezon iddialıyız" dedi.

Geceye katılan misafirler sarkılarını dünya barışı ve göçün savurduğu hayatlara adayan Ramin Farhangniya'nın sekiz ayrı dilde söylediği Türkiye mozaiğini simgeleyen şarkılarınn yanı sıra komşu ülkelerin ezgilerinin de yansıtıldığ başarılı performansı ile eğlenerek gecenin keyfini yaşadılar.

