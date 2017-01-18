- Gümüşhanespor-Trabzonspor maçının ardından
Trabzonspor'un Teknikdirektörü Ersun Yanal'ın açıklaması
Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün'ün açıklaması Trabzonspor'un Teknikdirektörü Ersun Yanal'ın maç sonu değerlendirmesi
Gümüşhanespor-Trabzonspor Maçının Ardından
- Gümüşhanespor-Trabzonspor maçının ardından Trabzonspor'un Teknikdirektörü Ersun Yanal'ın açıklaması Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün'ün açıklaması Trabzonspor'un Teknikdirektörü Ersun Yanal'ın maç sonu değerlendirmesi.
- Gümüşhanespor-Trabzonspor maçının ardından
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