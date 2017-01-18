Gümüşhanespor-Trabzonspor Maçının Ardından

- Gümüşhanespor-Trabzonspor maçının ardından Trabzonspor'un Teknikdirektörü Ersun Yanal'ın açıklaması Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün'ün açıklaması Trabzonspor'un Teknikdirektörü Ersun Yanal'ın maç sonu değerlendirmesi.

Gümüşhanespor-Trabzonspor Maçının Ardından

- Gümüşhanespor-Trabzonspor maçının ardından
Trabzonspor'un Teknikdirektörü Ersun Yanal'ın açıklaması
Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün'ün açıklaması Trabzonspor'un Teknikdirektörü Ersun Yanal'ın maç sonu değerlendirmesi

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

6
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads