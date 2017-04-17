Gümüşhanespor, Tarık Daşgün ile Yollarını Ayırdı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor'da Teknik Direktör Tarık Daşgün ile yollar ayrıldı.



Ligde üst üste aldığı puan kayıpları ile şampiyonluk yarışında şansını zora sokan ve Play-off'tan bir üst lige çıkma mücadelesi vermesi beklenen Gümüşhanespor'da ligin bitimine 2 maç kala Teknik Direktör Tarık Daşgün ve Başkan Kaya Büyükbayraktar bir toplantı gerçekleştirerek kalan haftalarda birlikte hareket etmeme kararı aldı.



Ayrılık kararını karşılıklı olarak aldıklarını ifade eden Teknik Direktör Tarık Daşgün ayrılık kararıyla ilgili detaylı nedenleri daha sonra açıklayacağını söyledi.



Sezon başında kırmızı-beyazlılarla anlaşan ve Ziraat Türkiye kupasında başarılı sonuçlar çıkarıp, takımla çıktığı 32 lig maçında 19 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan teknik direktör Tarık Daşgün, "Kulüp ile yollarımızı ayırdık. Ancak Başkan ile son kez konuşacağım ve daha sonra detayları açıklayacağım" dedi.



Kırmızı-beyazlıların bugünkü antrenmanı ise kaleci antrenörü Uğur Sözüpek yönetiminde gerçekleştiği öğrenildi.



Diğer yandan Gümüşhanespor'un takımın başına Ünal Karaman'ı getirmek için görüşmeler yaptığı iddia edildi. - GÜMÜŞHANE