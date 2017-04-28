Gümüşhane Üniversitesi Yaz Okulu Açtı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, kurum bünyesinde yaz okulu açacaklarını ve ilk öğrencilerin de 3 Temmuz'da ders başı yapacaklarını söyledi.



Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandıran Zeybek, hem kamuoyunun talebi hem de bölgedeki üniversitelerde yaz okulu olmaması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını ifade etti.



"Yaz okulu sanki tembel öğrenciye imkan gibi anlaşılıyor ama batıda ilk ortaya çıkışı başarılı öğrencilerin öğrenim sürelerini kısaltmak içindir"



Üniversite senatosunda görüşerek kararı aldıklarını, bütünleme sayısı ve öğrencilerin haklarıyla ilgili düzenlemeleri yaptıklarını ifade eden Zeybek, "Yaz okuluyla ilgili kamuoyu talebini de dikkate alıyoruz. Yaz okuluyla ilgili kamuoyunda ve bazı öğretim üyelerinde eksik bir algı var. Yaz okulu sanki tembel öğrenciye imkan gibi anlaşılıyor ama batıda ilk ortaya çıkışı başarılı öğrencilerin öğrenim sürelerini kısaltmak içindir. Öğrenci illa kaldığı dersi almak durumunda değil üstten ders alabiliyor.



"Bu yaz başlıyoruz"



Yaz okulu takviminin de belirlendiğini kaydeden Zeybek, "Çevre illerdeki üniversitelerde yaz okulu olmayınca oradan da öğrencilerimizin yaz okulunda buraya gelip ders alabileceklerini, bu imkanı değerlendirebileceklerini düşündük. Bizim öğrencilerimiz burada olmayınca kaldıkları dersleri Türkiye'nin başka şehirlerinden alıyorlar. Gümüşhaneli gençlerimiz de başka illerde daha yüksek maliyetle yaz okuluna gidiyorlardı" diye konuştu.



Üniversitesin resmi web sitesinde açıklanan takvime göre yaz okulu için 18 Mayıs'ta dersler ilan edilecek, 12-23 Haziran'da misafir öğrenci başvuruları yapılacak ve 3 Temmuz'da yaz okulu başlayacak. 18 Ağustos'a kadar devam edecek derslerin sonunda 21-26 Ağustos'ta sınavlar, 7-9 Eylül tarihlerinde de mezuniyet sınavı gerçekleştirilecek. - GÜMÜŞHANE