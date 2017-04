Gümüşhane Üniversitesi'nden Kısa Kısa

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Robot ve Teknoloji Kulübü öğrencileri, ROBOKAN'17 yarışmasına katılacak.



Okan Üniversitesince 21-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek yarışmada öğrenciler, 5 robot ile üniversitelerini temsil edecek.



Öğrenciler, dohyo üzerinde rakibini sensörler aracılığı ile tespit ederek belirlenen pist çizgisinin dışına çıkarmayı amaçlayan mini sumo kategorisinde 4 robot, serbest kategoride giyilebilir teknoloji eldiveni kullanılarak yönetilebilen bir robot ile derece elde etmeye çalışacak.



Etkili özgeçmiş hazırlama semineri



Gümüşhane Üniversitesi'nde etkili özgeçmiş hazırlama semineri düzenlendi.



Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonu'nda psikolog Pınar Can tarafından düzenlenen seminerde, etkin özgeçmiş hazırlamanın kriterleri anlatıldı.



Seminerde konuşan psikolog Can, iş görüşmelerinde özgeçmişin önemine değindi.



Özgeçmişin olabildiğince geniş bilgiler içermesi ve sahibi hakkında yeterli bir fikir oluşturması gerektiğine işaret eden Can, şöyle konuştu:



"Özgeçmişin üç önemli özelliğine baktığımızda, birincisi etkileyici olmalı, ikincisi açık olmalı ve üçüncüsü ise iş yeri veya iş verene hitap etmelidir. Burada önemli olan nereye ya da hangi iş yerine başvuru yapılıyorsa oranın özelliklerine göre özgeçmiş hazırlanmalıdır."



Özgeçmiş örneklerinin öğrencilerle paylaşıldığı seminerde, işveren tarafından beğenilmeyen davranışlar ve giyim hakkında da öğrenciler bilgilendirildi.