Gümüşhane Üniversitesi'nde Karikatür Sergisi Açıldı

Gümüşhane'de, 41. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Turizm ve Barış" temalı karikatür sergisi açıldı.



Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından üniversitede organize edilen etkinlikte konuşan Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak, 7. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nı 2009 yılında başlattıklarını söyledi.



Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın bu yıl 8.'sini düzenleyeceklerini kaydeden Kozak, "Her yıl turizm ile ilgili bir tema belirliyoruz. Bu yıl ise 'Turizmin geleceği, Geleceğin Turizmi' konulu karikatür yarışması düzenledik. Önümüzdeki hafta sonuçlarını açıklayacağız. Her yıl bu yarışmayı farklı bir tema üzerinden yapıyoruz." dedi



Karikatür yarışmasını yetişkinler ve gençler kategorisinde düzenlendiklerini anlatan Kozak, şunları söyledi:



"Türkiye'de 30'a yakın karikatür kursu var. Gençleri ve yetişkinleri teşvik etmek için bu yarışmayı düzenliyoruz. Yarışmaya yüksek bir katılım oluyor. Gümüşhane Üniversitesi'nde açtığımız sergideki karikatürlerin yarışması geçen yıl düzenlenmişti. Bu yarışmaya dünya genelinde 63 farklı ülkeden 430 karikatür sanatçısı 850 eser gönderdi. Bu yarışmada dereceye giren 40 tane eserin sergisini açtık. Yarışmanın dünyada prestiji çok fazla. Yarışmayı kaliteden ödün vermeden devam ettiriyoruz"



Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İsmail Çalık ise, turizmde barış konusunun son günlerde popüler bir konu olduğunu söyledi.



Dünyanın bir çok yerinde turizm hareketlerinin savaş nedeniyle kesintiye uğradığını dile getiren Çalık, "Turist sayılarının azalması günümüzde turizmde barış konusunun popülerliğini artırdı. Bu nedenle üniversite olarak, 41. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nı getirmeyi uygun bulduk." diye konuştu.



Serginin açılışına, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Turizm Fakültesi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bilal Yalçın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.