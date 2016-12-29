Gümüşhane Turizmde Parlamaya Hazırlanıyor

Gümüşhane'de, Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.
Vali Okay Memiş, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından DSİ 223. Şube Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Gümüşhane'nin kalkınmasının madencilik, turizm ile tarım ve hayvancılığın gelişmesine bağlı olduğunu söyledi.
Kelkit'te kurulacak Hayvan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için 238 kişinin müracaatta bulunduğunu belirten Memiş, yaklaşık 25 bin büyükbaş hayvanın bir arada bulunacağını ifade etti.
Memiş, Gümüşhane'de 2017 yılının turizmde atılım yılı olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"5 yıldızlı otelimiz olacak. Zigana'yı, dört dörtlük hizmet sunulan bir bölge haline getireceğiz. Devamında Limni Gölü var. Buranın yolunun tamamının betonlanmasına 850 metre kaldı. Limni Gölü çevresinde inşa edilecek 12 bungalovun ihalesini yaptık. Yılın tamamında turizme hizmet vermesini hedeflediğimiz bölge adeta Uludağ gibi olacak."
Karaca Mağarası'nın yolunun yarısını da yaptıklarını anımsatan Memiş, "Burayı yılda yaklaşık 100 bin turist ziyaret ediyor. Ziyaretçi sayısını 200 bine çıkarmayı amaçlıyoruz. Oraya gelen turistleri, tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne de getireceğiz." dedi.
Memiş, Valilik ve Belediyenin Süleymaniye Mahallesi'nde ofis açtığını ve haftanın bir günü burada hizmet verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Süleymaniye'de butik otel veya restoran tarzı bir yer açmayı planlıyoruz. Belediyenin restore ettirdiği konak, restoran olacak. Süleymaniye, Türkiye'deki üç önemli yerden biri. Bunlar Mardin, Hatay ve Süleymaniye Mahallesi. Süleymaniye Mahallesi'ndeki caminin mihrabında iki Davut yıldızı var. Davut yıldızı, Türk İslam kültürünün en önemli figürlerindendir. Davut yıldızı, birden fazla kültürün barış içinde bir arada yaşadığı yerlerde kullanılır."
Toplantıya, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçük ve diğer ilgililer katıldı.
Gümüşhane Turizmde Parlamaya Hazırlanıyor
Gümüşhane'de, Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.
Gümüşhane'de, Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.