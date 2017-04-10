Gümüşhane-Tirebolu Karayolunda Heyelan

Doğu Karadeniz'i dağ zirvesi olmadan Doğu Anadolu'ya bağlayan tek geçiş güzergahı olan Gümüşhane-Tirebolu karayolunda baharla birlikte heyelan ve kaya düşme vakaları başladı.



Yoğun kar yağışının ardından ısınan havalarla birlikte dik bir vadi içerisinde yapılan ve derin şev kesitleri bulunan yolda kayalar sürücülerin korkulu rüyası oluyor.



Bugün sabah saatlerinde Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyü sınırlarında gerçekleşen kaya düşme vakasında, yol kenarındaki deva kaya kütlesi koparak karayolunu ulaşıma kapattı. Olay esnasında yoldan geçen araç olmaması nedeniyle facianın ucuz atlatıldığı heyelanda yola düşen dev kaya parçaları iş makinesi marifetiyle temizlendi.



Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden çalışmalar sırasında küçük araçların geçişine izin verilirken, tır ve kamyonlar ise bir süre yolda bekletildi.



Yetkililer baharla birlikte kayalar arasındaki buzların hızla çözülmesi sonucu kaya düşmeleri ve heyelan vakalarının bu yolda sıklıkla olduğuna dikkat çekerek bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Diğer yandan heyelanın ardından yolu kullanmak isteyen bazı sürücüler kendilerine geçiş verebilmek için yolu kendi imkanlarıyla açma çabasına girdikleri gözlendi. - GÜMÜŞHANE