Gümüşhane Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Gümüşhane'de Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen yürüyüş, Aydın Doğan Spor Merkezi önünden başladı. Vali Okay Memiş, Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse, kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda son buldu. Yaklaşık 3,5 kilometrelik yürüyüş boyunca ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları atan gruba program sonunda çorba ve simit ikram edildi.



Programda ayrıca Bilim Sanat Merkezi öğrencileri Ali Yasir Çakır ve Berkay Aydın, kendilerinin kaleme aldığı "Sarıkamış-Beyaz Şehadet" adlı manzum tiyatro kitabını imzalayarak protokol üyelerine hediye etti.



Törenin sonunda alanda buluşan gençlere seslenen Vali Okay Memiş, Sarıkamış Harekatı'nın çok önemli hedefleri ve ülküsü olan bir savaş olduğunu hatırlatarak, "Genelkurmay kayıtlarına göre 60 bir, bir takım tarihçilere göre 90 bin askerimiz şehit olmuştur. Sarıkamış'ta şehit olan bütün askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu şehitlerin içerisinde 3. Ordu Komutanlığının yani cephe olarak yakın olduğu için bu bölgenin ve Gümüşhane insanlarının dedeleri vardı" dedi.



Türk milletinin asker bir millet olduğunu dile getiren Vali Memiş, "Dünyanın diğer devletleriyle mukayese edildiğinde tarihi şanla, şerefle ve zaferlerle doludur. En son 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünde bu millet darbeye bulaşmamız kamu görevlileri ile darbeye karşıya durdu ve belki de birçok ülkenin başına gelseydi paramparça olabilecek bir badireyi atlattı. Ancak bu uğurda da 240 şehit verdik. Emperyalist güçler İslam dünyanın en güçlü sesi ve en güçlü devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin başına bela açmak için uğraştıkları, bizim üstümüze saldıkları bu taşeron terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Devlet olarak sürekli teyakkuz halindeyiz ve büyük bir mücadele gösteriyoruz" diye konuştu.



AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ise, Sarıkamış'ın Türkün var oluş tarihinden itibaren "Kızıl Elma" ülküsünün gerçekleşmesi uğrunda verdiği her türlü bedelin bir neticesi olduğunu belirterek, "Bizler dün bu ülkeyi yurt yaparken hep bedel ödedik. Ama bu ülkeyi vatan yaptık. Bu ülkü var olduğu müddetçe bu millet var olacaktır ve çok daha büyük hedeflere koşacaktır. Dün Turan, Kızıl Elma ülkümüz vardı, bugün bütün mazlum devletlere ümit olan geniş bir gönül coğrafyası olan bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapacağı çok daha büyük hizmetler olacaktır. Bu ülkeye ümit bağlayan, yardım bekleyen çok büyük bir coğrafya var. Bu kitlelere bu ülkü çerçevesinde yardım elimizi her zaman ulaştırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş ise genç yaştaki 90 bin fidanı bu milletin ebediyete uğurladığını belirterek, "Bizler Malazgirt'te, Kosova'da, Varna'da, Mohaç'ta çok büyük zaferlere imza atmış bir milletin evlatlarıyız. Nasıl bir vatanı devraldığımızı çok iyi bileceğiz. Bize hangi şartlarda bu vatan bırakıldı, bunun çok iyi şuurunda olacağız. Çok çalışacağız, kendimizi çok iyi yetiştireceğiz, koşturacağız, yeniden bu milleti dünyanın en süper gücü yapacağız" şeklinde konuştu.



"Biz dünyayı 6 asır adaletle yönettik, son 150 yıldır dünya kan gölüne döndü"



Kahraman bir milletin evlatları olduklarını dile getiren Pektaş, "6 asır bizim ecdadımız dünyayı adaletle yönetti. Ancak 150 yılda dünyayı yönetenler dünyayı kan gölüne çevirdi. Zaferlerimizi de, hüzünlerimizi de, Sarıkamış'ı da, Çanakkale'yi de, 15 Temmuz'u da unutmayacağız" dedi.



Belediye Başkanı Ercan Çimen ise vatanın her karış toprağının kanla bulandığını ve bulanmaya da devam edeceğini belirterek, "Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bizi yıldıramayacaklar. 15 Temmuz'da hain FETÖ'nün ve terör örgütlerinin yaptıkları insafsızca, haince eylemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan da yürüyüşün Sarıkamış harekatının manevi ikliminin toplumun tüm kesimleri tarafından yaşatılabilmesi için düzenlendiğini söyledi. Sarıkamış harekatının şanlı Türk tarihinin hüzünlü yapraklarından birisi olduğunu kaydeden Aslan, Sarıkamış'ın bir yiğitlik destanı olduğunu sözlerine ekledi.



Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Ercan Aksu'nun yaptırdığı dua ile program sona erdi. - GÜMÜŞHANE