Gümüşhane Kızılay'a Kan Bağışı

Gümüşhane Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü çalışanları ile gençlik hizmetleri gönüllüleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü binası önünde başlatılan kampanyaya, çok sayıda kurum çalışanı ve gençlik hizmetleri gönüllüsü destek verdi.



Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarının yetersizliğinden dolayı yaptığı kan bağışı çağrısına destek vermek amacıyla böyle bir kampanya düzenlediklerini söyledi.



Aslan, "Kurum çalışanlarımız ve gençlik hizmetleri gönüllülerimiz Kızılay'a 38 ünite kan bağışında bulundu. Büyük bir katılım oldu. Türk Kızılayına verdiğimiz her ünite kan en az üç canın kurtulmasına vesile olacak. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.