Gümüşhane İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Kalaycı Açıklaması

Gümüşhane İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Ruşan Kalaycı, Yetim Dayanışma Günleri 2017 kapsamında 36 ülkede hayata geçirilecek 651 projeden yaklaşık 170 bin yetimin yararlanacağını bildirdi.



Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyeleri Ali Ülkü Doğan'ın, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek "Yetim Dayanışma Günleri 2017" dolayısıyla Pakistan'a gittiğini aktardı.



Kalaycı, şunları kaydetti:



"Hali hazırda 15 bine yakını Türkiye'de olmak üzere dünyada yaklaşık 90 bin yetimi sürekli olarak destekleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, Yetim Dayanışma Günleri organizasyonunu 2011 yılından beri düzenli olarak sürdürüyor. Bu yetimlerden 18'i Gümüşhane İHH Derneği aracılığı ile desteklenmektedir. 651 projenin 324'ü, Türkiye'nin 60 ilinde uygulanacak. Düzenli yetim çalışması yapılan 54 ülkeden 30'unda Türkiye'den gönderilecek ekipler görev alırken, 6 ülke ve bölgede ise çalışmalar buralardaki partner kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilecek."



Derneğin diğer çalışmaları hakkında da bilgi aktaran Kalaycı, "Bu ve benzeri yardımlarımız vatandaşlarımızın desteğiyle devam edecektir. Bu çalışmalarda emeği geçen, gecesini gündüzüne katarak çalışanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.