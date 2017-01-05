Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Birşen Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, "Gümüşhane'de bu yıldan itibaren 200 başa kadar besi işletmelerinde yüzde 50 ahır yapımına, yüzde 30'da canlı hayvana hibe verilecek." dedi.



Birşen İl Genel Meclisi'nin devam eden ocak ayı toplantılarına katılarak meclis üyelerini bilgilendirdi.



Meclis Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan toplantıda meclis üyelerine şehrin tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında bilgi veren Birşen, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisine tarıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.



Toplantıda, meclis üyelerine Türkiye'de Milli Tarım Projesi adlı tanıtım filmini de izlettiren Birşen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın politika değiştirdiğini söyledi.



Her köyün ziraat mühendisine ve veterinere zimmetlendiğini belirten Birşen, "Teknik personelin köylerdeki tesisleri en az yılda 4 kez ziyaret etme zorunluluğu bulunuyor. Eğitim, destekleme, bilgilendirmeler gibi konular artık vatandaşın ayağına gidilerek yapılıyor. Gümüşhane'de bu yıldan itibaren 200 başa kadar besi işletmelerinde yüzde 50 ahır yapımına, yüzde 30'da canlı hayvana hibe verilecek." dedi.



Gümüşhane'de besi hayvancılığının daha karlı ve uygun olduğunu ifade eden Birşen, "Kentte son yıllarda büyükbaş hayvan sayısı 65 binden 71 bine çıktı. Koyunculuğa destek verilmeli. Zor bir meslek ama bu işin iyileştirilmesi gerekli. Birçok insan asgari ücretle çalışıyor. Koyunculuğun gelişmesi için çoban lazım ama bulamıyoruz. Koyunculuğu ön plana çıkarmamız gerek. Bunun için de ek destek lazım. Gümüşhane'de yem maliyetlerinin diğer bölgelere göre daha yüksek. Hayvanlar dar bir zaman diliminde meralarda otlatılıyor." diye konuştu.



Gümüşhane'de Genç Çifti Projesi ile 4 milyon 320 bin lira destek sağlandığını hatırlatan Birşen, "Projeden 144 genç çiftimiz yararlanıyor. Özellikle kadınlara daha fazla destek sağlandı. 2017 yılında da bu proje devam edecek." dedi.