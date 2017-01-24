Gümüşhane Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi Toplantısı

Gümüşhane'de Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) 1. Yönetim Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.



Vali Yardımcısı Murat Kahraman başkanlığında bir otelde düzenlenen toplantıya, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Proje Geliştirme Uygulama Birimi Başkanı Mehmet Bozdağan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşme yöneticisi Umut Kerim Sağlam, Gümüşhane İŞGEM Projesi İnşaat Bileşeni Takım Lideri Francisco Guerreiro, Gümüşhane İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İl Edip Birşen, İş-Kur, KOSGEB gibi farklı kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Mehmet Bozdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, yaklaşık 8 milyon avro bütçeye sahip projenin bölgesel girişimciliğin artırılması ve güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.



Proje ile Gümüşhane'nin bölgesel rekabet edebilirlikte güçlenmesi ve istihdamın artmasının hedeflendiğini kaydeden Bozdoğan, "İŞGEM bölge sanayisine büyük katkı sağlayacak. Yeni ve mevcut firmaların İŞGEM için yer almalarını istiyoruz. Yeni pazarlara açılmaları için bir fırsat olacak." dedi.



Gümüşhane İŞGEM Projesi Teknik Yardım Bileşeni Konsorsiyum Lideri Petros Catsis ile İnşaat Bileşeni Takım Lideri Francisco Guerreiro'nun sunumunun ardından Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ve proje uzmanı Buğra Barlas sorularını yanıtladı.