Gümüşhane'den Halep'e Yardım

Kelkit ilçesinde yardım kampanyasında toplanan 40 ton un ve 70 ton kuru gıdanın yüklendiği 4 tır dualar eşliğinde Halep'e uğurlandı.



AK Parti Kelkit İlçe Başkanlığınca başlatılan kampanya ile toplanan yardım malzemelerin gönderilmesi için ilçe meydanında tören düzenlendi. İl Müftüsü Selim Şahin tarafından yapılan duanın ardından tırlar bölgeye uğurlandı.



Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, törende yaptığı konuşmada, ilçe halkının ensarlığını en güzel şekilde gösterdiğini söyledi.



15 Temmuz'da vatanına ve milletine sahip olan halkın bugün Halep'teki Müslüman kardeşlerine birlik ve beraberliğini göstermek üzere çok kısa sürede organize olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:



"Kelkit halkı Ensarlığını bugün en güzel şekilde gösteriyor. Elinde parası olmayanlar kendi çocuğunun rızkını keserek gönderilmek üzere bize teslim ettiler. Kadirşinas Kelkit halkına şükranlarımı arz ediyorum. Haçlı zihniyeti dün olduğu gibi bugün de vardır, yarın da olacaktır ama dün olduğu gibi bugün de Müslüman ümmetin birliği, beraberliği devam edecektir. Allah bu birliği ve beraberliği devam ettirsin. Bu ülke, bu millet dün olduğu gibi bütün ümmete sahip çıkmıştır, bugün de sahip çıkacaktır, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir."



Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ise Kelkit'in her zaman her işin en güzelini yaptığını ve yapmaya devam edeceğini ifade ederek, "İlçe Başkanlığımızın önderliğinde tertiplenen bu kampanyaya katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Daha fazla araç bulabilsek daha fazla yardım gönderebilirdik ama araç da bulamıyoruz. İnşallah yaptığımız bu hayırlar yerini bulur." dedi.



AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyadaki tüm mazlum milletlerin hamisi durumunda olduğunu ifade etti.



Dünya zulüm altındaki insanların sığınacakları tek limanın Türkiye Cumhuriyeti olduğunu dile getiren Köse, "AK Parti Kelkit ilçe teşkilatımızın başlattığı Halep'teki mazlum, masum, gönül coğrafyamızın insanlarına yönelik düzenlenen kampanyaya katkı veren tüm Kelkitlilere yürekten teşekkür ediyorum. Bugün biz burada Halep'teki zulüm altında inim inim inleyen masumlara, mazlumlara sizler aracılığıyla kardeşliğimizi ve dayanışmamızı gösteriyoruz." diye konuştu.



AK Parti Kelkit İlçe Başkanı Yusuf Aydın da kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, "Bu millet 15 Temmuz'da nasıl ülkesine sahip çıktıysa bugün de Halep'te açlıktan inim inleyen Halep halkına aynı samimiyetle sahip çıkmaktadır. Ülkemize, bu güzel memleketimize, İslam alemine dünyanın her tarafından saldırıyorlar. Bize düşen bütün bu hainlerin, kahpelerin, siyonistlerin bize yaptığı bu saldırılara karşı birlik beraberliğimizi korumak, onların yaptıklarına karşılık daha samimi, daha birlik beraberlik içinde olduğumuzu göstermektir." şeklinde konuştu.



İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar ise tarihi bir güne şahitlik ettiklerini kaydederek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sizin bu sıcaklığınız buradan Halep'e ulaşmıştır." ifadesini kullandı.