Gümüşhane'de Yangın

Gümüşhane'de 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı



Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Hasanbey Mahallesi'nde Hayriye Öztürk'e ait 5 katlı apartmanın çatısında, henüz bilenmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını büyümeden söndürdü.



Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarının kendilerine 17.15'te ulaştığını söyledi.



Pezük, 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale ettiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Yangın büyük ihtimalle bacadan kaynaklandı. Özellikle eski binaların çatı katlarında odun, kömür ve işe yaramaz malzemeler bulunduğundan yangınlara davetiye çıkarıyor. Vatandaşların bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Tavan katı ahşap olduğundan yangın alt kata da kısmen sıçradı. Evin odalarından biri çöktü."



Yangının çıkış nedeni ve hasar tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor.