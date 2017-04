Gümüşhane'de yağmur dereleri taşırdı

Son 24 saatte 40 kilogram yağış düştü



GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de dün geceden beri devam eden yoğun yağış sonucunda merkeze bağlı Pirahmet köyünde ev ve bahçeleri taşan derelerden su bastı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur yağışı, Türkiye'nin en hızlı akan çayı olan Harşit Çayı'nda debinin hızla yükselmesine neden oldu.

Son 24 saatte metrekareye 40 kilogram yağışın düştüğü Gümüşhane'de Harşit Çayının kent merkezinden geçen noktalarında yükselen debi, Harşit Çayı'nı besleyen kollarından olan ve Pekün dağından başlayarak Pirahmet köyünde Harşit çayıyla birleşen kolunda ise dere kenarındaki tüm bahçeleri su bastı, bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hafta içi olması nedeniyle vatandaşların bağ ve bahçeleriyle uğraşmadığı güne denk gelen sel felaketi olası faciaları önlerken, Vali Okay Memiş beraberinde Milletvekili Cihan Pektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Osman Taşdelen ve DSİ Şube Müdürü Ümit Yayla ile birlikte olayın yaşandığı Pirahmet köyünde incelemelerde bulundu.

"4 evi tahliye ettik, hasar tespiti yapıyoruz"

Gazetecilere yaptığı açıklamada sabah saatleri itibariyle yoğun şekilde gerçekleşen yağış neticesinde Harşit Çayı ve bağlı kollarda beklenmedik ölçüde suyun debisinin yükseldiğini kaydeden Vali Memiş, "Özellikle Pirahmet köyünde bir kısmı bahçe evi olan 4 tane evi tahliye ettik her ihtimale karşı. Herhangi bir can kaybı yok. Her türlü tedbirimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızı ikaz ettik. İlerleyen günlerde daha fazla yağış beklenmiyor. AFAD, İl Özel İdaresi, Jandarma, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerimiz burada. Gerekli hasar tespitini yapacaklar. Ağır ölçüde hasarımız yok. Ama tedbirliyiz" dedi.

Vali Memiş, özellikle dere yatağında bulunan vatandaşları bu tür ani yağışlarda daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti.

Köy muhtarı Nevzat Ayvaz ise bağ bahçelerde kimse olmadığı için şükrettiklerini belirterek, "Evleri boşalttık. Taşkın koruma biran evvel yapılsaydı kurtulurduk. Bahçeler hep sele gitti" ifadelerini kullandı.

Köyün "Subasar" mahallesinin de yolunun sel nedeniyle kesildiğini kaydeden Ayvaz, "Şuanda mahallemize sel afeti nedeniyle ulaşamıyoruz. Evleri de uyardık ve boşalttık. Olayın gündüz olması ve vatandaşların ayakta olması iyi oldu. Şükrediyoruz ki millet bağ, bahçede olsaydı çoluğu çocuğuyla büyük sıkıntı olacaktı" diye konuştu.

(RE-ÖS-Y)