Gümüşhane'de Turizmin Geleceği" Paneli

Gümüşhane'de Turizm Haftası nedeniyle "Gümüşhane'de Turizmin Geleceği" konulu bir panel düzelendi.



Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından, İletişim Fakültesine ait salonda düzenlenen konferansın açılışında konuşan Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İsmail Çalık, 41. Turizm Haftası'nın kentte farklı etkinlikle kutlanacağını söyledi.



Turizm Haftası'nda turizmin paydaşlarını bir araya getirerek Gümüşhane Turizme katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Çalık, "Bu kapsamda Gümüşhane'de Turizmin Geleceği konulu panel ile turizmin farklı alanlardaki paydaşları olan otel işletmeleri, seyahat acenteleri yöneticileri, kamu yöneticileri ve turizm eğiticilerini bir araya getirmek suretiyle hem Gümüşhane'nin turizm geleceğini tartışmak, sorun alanlarını belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmeyi planlıyoruz." dedi.



Moderatörlüğünü Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'in yaptığı panele konuşmacı olarak, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi M. Ragıp Pirselimoğlu, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel İkiler ile Royal Uzungöl Otel Genel Müdürü Erol Çelik katıldı.



Rektör Zeybek, panelde yaptığı konuşmada, turizm konusunun birçok bilim dalının ilgi alanına girdiğini belirtti.



Bir çok ülkenin ödemeler dengesindeki açığı turizm gelirleriyle azalttığına dikkati çeken Zeybek şunları söyledi:



"Bir çok ülkede özellikle uluslararası turizme katılan turist sayıları milyonların üzerinde. 2015 yılında Fransa 85 milyon uluslararası turist ağırladı. Birçok ülke turizm sektöründen çok önemli gelirler elde etti. Turizm aynı zamanda istihdam kaynağı olarak bölgesel gelişme açısından çok önemli bir sektör.



Baştan tanıtım eksikliği olmak üzere turizm ile ilgili Gümüşhane için alınacak mesafe bir hayli fazla. Gümüşhane'de tanıtım eksikliği var. Zaman zaman çeşitli yöneticilerimizle fikirlerimizi paylaştık. O Sadece turistik çekiciliklerinizin olması yetmiyor, ulaşılabilir olması gerekiyor. O potansiyeli iyi değerlendirebilmeniz için ulaşımın güvenli olması, alt yapınızın, konaklamanızın iyi olması gerekiyor. Sadece Arap turizmine değil, büyük bir Çin pazarı var buraya hazırlık yapmamız lazım"



Royal Uzungöl Otel Genel Müdürü Erol Çelik ise paneldeki konuşmasında, Uzungöl'de yapılan turizm çalışmalarını anlattı.



Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel İkiler ise Erciyes Kayak Merkezi'nde yakaladıkları başarıyı aktardı.



TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi M. Ragıp Pirselimoğlu, Gümüşhane'de 2010 yılında Swot analizi yapıldığını hatırlatarak, "Gümüşhane'ye turist getiriyorum ancak yöresel sanatların yapılıp satıldığı bir yer göremiyorum. Bu konuda girişimlerin yapılması gerekiyor." diye konuştu.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş de, Zigana Dağı'nın, Limni Gölü ve Zigana Köyü ile beraber gelecek yıllarda Uzungöl'den daha ileri bir marka olacağını söyledi.



Panel, katılımcılara plaket verilmesi ile sona erdi.