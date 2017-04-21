Gümüşhane'de 'Turizm Sadece Turizm Değildir' Konulu Konferans

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak, son dönemde Rusya ve Almanya örneğini göstererek ülkelerin bir takım siyasi kararlarını desteklemek için artık ordu kullanmayıp turizmi kullandığını söyledi.



Gümüşhane'de Turizm Haftası kutlama programı kapsamında Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 'Turizm Sadece Turizm Değildir' konulu konferans düzenlendi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak katıldı.



Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Kozak, Osmanlı'dan günümüze turizmin tarihi geçmişinden bahsetti. Kozak, turizmin Türkiye açısından önemiyle ilgili "Gün geçmiyor ki basında turizmle ilgili bir metin yer almasın" ifadelerini kullandı.



Turizmin ekonomik, sosyolojik, toplumsal, fiziksel kültürel, siyasi etkilerinden bahseden Kozak, turizmin geliştiği bölgelerdeki siyasi tercihlerin de diğer bölgelerden farklı olduğuna değinerek, "Ülkeler birbirleriyle birtakım şeyler yaparken turizme dikkat etmek zorunda. Biz bugün Rusya, Almanya gibi ülkelerle siyasi ilişkilerde pazarlık ederken turizmi düşünmek zorundayız. Şuanda Rusya ile charter uçakları konusu gündemimizde. Türkiye'nin başka siyasi kararları karşısında onların bize karşı kullandığı argümanlar. Turizm dışında yaşayan birtakım sorunlar yaşanıyor ama burada bir argüman olarak turizmi kullanıyorlar. Uluslararası siyasi ilişkilerde birtakım olaylar oluyor ama Antalya'da, Bordum'da ki otelciler etkileniyor" dedi.



Ülkelerin bir takım siyasi kararlarını desteklemek için artık ordu kullanmayıp turizmi kullandığını dile getiren Kozak, "Turizmle ilgili alınan kararlar sanki askeri strateji manivelesi gibi turizm kullanılıyor. Çeşitli faktörler kullanılıyor, terörle ilgili, güvenli ülke gibi argümanlar kullanılıyor. Turizm argümanı satranç tahtasında önemli bir faktör olarak kullanılıyor. Turizm görüldüğünün dışında turizmi değil farklı şeyleri barındıran uluslararası ilişkilerde önemli bir argüman haline geldi" dedi.



"Diğer ülkeler bizimle turizm yönünden rekabet edemiyorlar, siyasi yönden rekabet ediyorlar"



Konferansın ikinci bölümünde salonu dolduran katılımcı ve öğrencilerin sorularını cevaplandıran Kozak, bir soru üzerine şunları söyledi: "Türkiye turizmi dünyada önemli bir yerde. Bugüne kadar bu sektöre 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Akdeniz çanağının en genç ve kaliteli hizmeti Türkiye'de. Diğer ülkeler bizimle rekabet edemiyorlar. Bizimle siyasi yönden rekabet ediyorlar. Turizmin siyasi olarak kullanılması durumunda biz kaybediyoruz. Sektör olarak ona gücümüz yetmiyor. 2015 rakamlarına göre dünyada 7.sıradayız turist sayısı bakımından."



Dünyanın en önemli otel rezervasyon sitelerinden booking.com'un kapatılmasıyla ilgili bir soruyu da cevaplandıran Kozak, "TÜRSAB'ın 'booking.com'u kapattırması yanlış bir uygulama. Booking.com'un önüne geçemezsiniz. Bütün dünyaya hizmet sunan bir durum. Hattatların İbrahim Müteferrikayla olan durumu gibi bu. Bu yasaklanınca sektör zarar görecek. Bence mantıklı değil. Bu bir realite, bunun önüne geçemeyiz. Komik fiyatlarla oda satıyoruz. Ruslar Avrupalılar bizden daha ucuzunu bulamaz. Bizdeki kalitede de kimsede yok. Şuanki durum vahim bir durum. Düzelse bile etkileri birkaç yıl sürer" diyerek konferansını tamamladı.



Konferansı Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. İsmail Çalık, Yrd. Doç. Dr. Uğur Akdu, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı. - GÜMÜŞHANE