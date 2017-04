Gümüşhane'de turizm haftası kutlandı

Turizm ateşi yakıldı

Vali, Başkan, vatandaşlarla halay çekti

Vatandaşlara pestil herlesi ikram edildi



GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 41. Turizm Haftası kutlamaları, geçtiğimiz hafta gerçekleşen konferanslar dizisinin ardından bugün yapılan ve renkli görüntülere sahne olan ana program ile son buldu.

Belediye Başkanlığı önünden başlayan ve törenin yapılacağı 15 Temmuz Zafer Meydanına kadar Belediye Mehter ekibiyle gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başlayan programda alanın girişinde bulunan turizm ateşini Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen birlikte yaktı.

Mehter gösterileriyle başlayan, "Burası Gümüşhane" ve "Gümüşhane İçin Söyle 1" tanıtım filmlerinin izlettirilmesi ile devam eden programda konuşan Vali Okay Memiş, Gümüşhane'nin çok önemli turizm potansiyeli olduğunu fakat şimdilik bu potansiyelin en iyi tezahürünün Karaca Mağarasında olduğunu söyledi.

Zigana'nın şehrin turizm kapısı olduğunu dile getiren Vali Memiş, "Zigana ortak bir değer. Sadece Gümüşhane'nin değil, Doğu Karadenizin de çok önemli bir destinasyonu. Doğu Karadeniz'in en önemli 2 önemli turizm destinasyonu Uzungöl ve Ayder Yaylası. Biz Zigana ve Limni Gölüyle beraber o iki destinasyonu aynı çatı altında toplamış olacağız" diye konuştu.

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye mahallesinin Türkiye'de ki en önemli hoşgörü merkezlerinin üçüncüsü olduğunu kaydeden Vali Memiş, "Mardin ve Hatay'dan sonra Gümüşhane'de ki Süleymaniye mahallesi en önemli hoşgörü merkezlerinden birisi. Neden? Çünkü 100 yıl önce Müslüman Türkler ile gayrimüslim Rum ve Ermenilerin barış, huzur içerisinde yaşadığı bir yerleşke" ifadelerini kullandı.

Örümcek Ormanları, Kadırga, Güvende, Erikbeli Yaylaları, Santa Harabeleri, Krom Vadisi, Satala Antik Kenti ve Tomara Şelalesi gibi tüm turizm alanlarından çok güzel çalışmalar yapıldığını kaydeden Vali Memiş, "320 köyümüzün hepsi de turizm potansiyeli. Ancak buraların ulaşılabilir olması lazım. Onun için biz İl Özel İdaresi olarak bütün köy yollarını asfaltlayacağız. Bu vesileyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Çünkü yapmış oldukları çalışmalar hakikaten turizm için bir alt yapı oluşturdu" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise, Gümüşhane'nin 440 yaylası, 400'ün üzerinde tescilli eseriyle turizmde hak ettiği yere ulaşacağını belirterek, "Bizler de yerel yöneticiler olarak bu şehrin altyapısını hazırlamak zorundayız" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş de konuşmasında deniz, kum ve güneşin dışında tarihi, kültürel miras ve aynı zamanda doğal güzellikler olduğunu belirterek, Gümüşhane'de yapılacak bazı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kültür ve turizm konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri ve Gümüşhane'de turizm yatırımı gerçekleştiren kurum ve şirketlere plaket takdimi yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından resim sergisi açılışı ve pestil herlesi ikramı gerçekleştirildi.

Programın sonunda ise Grup Canca tarafından seslendirilen parçalar eşliğinde alanda bulunan vatandaşlar halay çekti. Halaya Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Özkürtün Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya da girerek öğrenci ve vatandaşlarla birlikte halay çekti.

Programa Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Yarbay Faruk Akıncı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, Özkürtün Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya, GTSO Başkanı İsmail Akçay, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizm sektöründe faaliyet gösteren işadamları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.