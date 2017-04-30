Gümüşhane'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Yunus Emre Mermer (19) yönetimindeki 29 AB 488 plakalı kamyonet, Gümüşhane Öğretmenevi önünde, park halindeki 25 DM 288 plakalı tıra arkadan çarptı.



Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Mermer, olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.



Mermer, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.