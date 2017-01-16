Gümüşhane'de Şehit Annesine Büyük Vefa

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan ve damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ameliyat olması gereken 85 yaşındaki şehit annesi Ayni Onuk için Gümüşhane Devlet Hastanesi'nden doktor ve ekipman Kelkit'e transfer edilerek ameliyat gerçekleştirildi.



Tunceli'de 1997 yılında terörle mücadele sırasında şehit olan Hasan Tahsin Onuk'un annesi 85 yaşındaki Ayni Onuk, geçtiğimiz günlerde Kelkit Devlet Hastanesi acil servisine sağ kolunda ağrı, soğuma ve uyuşma şikayeti ile başvurdu. Acil serviste yapılan tetkikler sonucunda sağ kol atardamar tıkanıklığı tespit edilen ve Kalp Damar Cerrahisi uzmanı olan bir hastaneye sevkine karar verilen Onuk'un durumu hastane başhekimi ve aynı zamanda Anestezi Uzmanı olan Dr. Emre Kısa'ya iletildi.



Vefa borcu olarak ailesinin yanında tedavisine karar verildi



Kısa, şehit annesinin sevki ile ilgili bilgileri Gümüşhane Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Özgür Çelebi ve Tıbbi Hizmetler Başkanı, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu'na aktardı. Yapılan görüşmelerde vatanın ve milletin bağımsızlığı için canını seve seve feda eden şehidin annesi Ayni Onuk'un vatan uğruna evladını şehit vermiş olmasından dolayı kurum yöneticileri de vefa borcu olarak ortak karar alarak başka bir hastaneye sevk edilmeden, ailesinin ve sevenlerinin yanında tedavisinin yapılmasına karar verdi.



Doktor ve ekipmanlar Kelkit'e transfer edildi



Alınan kararın ardından Tıbbi Hizmetler Başkanı ve Kalp Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu, gönüllü olarak tüm malzeme ve ekipmanı Gümüşhane Devlet Hastanesinden temin ederek hastanın bulunduğu Kelkit Devlet Hastanesine gitti. Kelkit Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emre Kısa ve ekibi ile birlikte hastanın ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Çakıroğlu, "Şehit annemizin sağ kol atar damarı tıkanıklığı olduğunu ve başarı ile bu damarı açtık. Ameliyat için hastanın başka bir hastaneye sevk olmaması için mutlulukla buraya geldik. Bunu şehit annesine bir vefa borcu olarak görüyoruz. Bu ameliyatı yaptığımdan dolayı da gurur duyuyorum" dedi.



Gümüşhane Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Özgür Çelebi ise şehit yakınlarına millet olarak çok şey borçlu olduklarını ve bu bağlamda kurum olarak üzerlerine düşen tüm görevlere canı gönülden hazır olduklarını belirterek, ameliyatı yapan tıbbi hizmetler başkanı Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu ve Kelkit Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Emre Kısa'ya teşekkür etti.



Ameliyat sonrasında şehit annesi Onuk'un yakınları, hastanın başka bir hastaneye sevk edilmeden bulundukları yerde gelen ekipçe ameliyat edilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve onurlandıklarını belirterek hem ameliyatı yapan Op.Dr. Yavuz Çakıroğlu'na hem de hastane başhekimi Uzm.Dr. Emre Kısa'ya teşekkür etti.



Ameliyat sonrası Kelkit Devlet Hastanesinde takip altına alınan ve tedavisi sürdürülen şehit annesi Onuk, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. - GÜMÜŞHANE