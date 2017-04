Gümüşhane'de Sağanak Yağış : Dere Taştı, Pirahmet Köyünde 4 Ev Boşalıldı

Gümüşhane'de dün geceden itibaren devam eden sağanak yağış nedeniyle, Pirahmet köyünde Harşit çayının kolunun çevresindeki bazı evlerin alt katlarını ve bahçeleri su bastı. 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.



Dün gece başlayan ve bu sabah etkisini artıran sağanak yağış sonrasında Harşit çayında su debisi yükseldi. 24 saatte 40 kilogram yağış düşmesinin ardından Harşit Çayı'nı besleyen kolun geçtiği merkeze bağlı Pirahmet köyünde, bahçeleri su bastı, alt katlarını su basan bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yoğun yağış sonrasında Harşit Çayı ve kollarında su debisinin çok yükseldiğini belirterek, "Pirahmet köyünde 4 evi tahliye ettik. Can kaybı yok. Her türlü tedbirii alıyoruz. İlerleyen günlerde daha fazla yağış beklenmiyor. Ekipler hasar tespitini yapacak. Ağır ölçüde hasar yok ama tedbirliyiz" dedi.