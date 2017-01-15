Gümüşhane'de Renkli Kalandar Kutlaması

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Karamustafa köyünde il protokolünün de katılımıyla Rumi takvime göre yılbaşı sayılan 'Kalandar' kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.



Yüzyıllardır kullanılan ve yörede kocakarı takvimi olarak bilinen Rumi takvimdeki "Kalandar" için özel kostümler giyen, adeta sanat gösterisi gerçekleştiren köylüler hem yöresel oyunları oynadı hem de yürüyüş gerçekleştirdi.



Kostümleriyle göç kervanını canlandıran vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla davul-zurna eşliğinde yürürken, Kalandar için özel olarak yapılan öküz arabasını çuval giyen vatandaşlar çekti, 5 kişiden oluşan ve kıl çadırdan yapılan temsili devenin üzerine ise köy muhtarı bindi.



Gün boyu sürdürülen yöresel kutlamaların köy kahvesinde yapılan akşam seansına ise Gümüşhane Valisi Okay Memiş, 23.Dönem Milletvekili Feramuz Üstün, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İkisu-Tarsun-Artabel Vadisi Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Tacettin Üçel ve köylüler katıldı.



Köyün gençlerinin kahvehane içerisinde yine özel kostümlerle gerçekleştirdiği Arı, tarla bölme, kamyon ve Akif Hoca oyunları izleyenleri kahkahaya boğarken, misafirlere yöresel yiyeceklerden patates, turşu ve su böreği ikram edildi.



Gümüşhane protokolü olarak Kalandar eğlencesine hep birlikte katıldıklarını ifade eden Vali Okay Memiş, "Çocuk ve gençlerimiz bu tür geleneklerle terbiyeyi, doğru konuşmayı, namuslu olmayı, vatanına milletine bağlı olmayı, milli ve manevi değerlerine riayet etmeyi bu tür organizasyonlarla, bu tür programlarla öğreniyorlardı. Geleneksel örf ve adetlerimizin devam etmesi gerekiyor. Bunlar bizim kültürel zenginliklerimiz. Bunlar Türk kültürünün bence yaşatılması gereken güzel hasletleri" dedi.



Belediye Başkanı Ercan Çimen ise Kalandar veya Galandar diye nitelendirilen özel günün Doğu Karadeniz bölgesinde ve Gümüşhane'de yüzyıllardır kutlanan bir şenlik olduğunu, Kalandar günlerinde şakalar yapıldığını, çeşitli etkinlikler yapıldığını hatırlattı.



Köy muhtarı Necati Cepe, yıllardan beri yaptıkları eğlenceleri gelecek nesillerin unutmaması için çeşitli geleneksel oyunları oynadıklarını söyledi. - GÜMÜŞHANE