Gümüşhane'de Oynanan Maçı Taraftarlar, Dağların Tepesinden Takip Etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gümüşhanespor - Trabzonspor karşılaşmasını bazı taraftarlar, stadı gören dağların tepelerinden takip etti.

Gümüşhane'de Oynanan Maçı Taraftarlar, Dağların Tepesinden Takip Etti

Gümüşhanespor ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçı ilginç bir görüntüye sahne oldu. Karşılaşma dağlar arasında yer alan Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanıyor.

DAĞA ÇIKTILAR

Futbol severlerin büyük bir kısmı tribünde yerlerini alarak büyük bir coşkuyla maçı izlerken, bazı taraftarlar ise stadı yanında bulunan dağın tepelerinden karşılaşmayı takip etti.

Taraftarların dağlık coğrafi yapıya sahip Gümüşhane'de maçı izlemek için yaptıkları bu tercih ortaya unutulmayacak görüntüleri çıkardı.

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