Gümüşhane'de Öğrencilerden Örnek Davranış

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, düzenledikleri etkinliğin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.



Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Sosyal Yardımlaşma Topluluğu (GÜSOSYAL) Kurucusu Ramazan Koç, AA muhabirine, konser, gezi, yardımlaşma programları gibi birçok organizasyona imza attıklarını söyledi.



Üniversite gençliği olarak sosyal ve güncel olaylara karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Koç, şöyle konuştu:



"Yaklaşık iki ay önce düzenlediğimiz gezi organizasyonunda elde ettiğimiz geliri Gümüşhane Sevgi Evi'ne bağışladık. Sevgi Evi'ndeki kardeşlerimizi ziyaret edip yüreklerine dokunduk. Bugün de tarihimiz boyunca vatanı ve milleti uğruna ailesini, hayallerini geride bırakıp şehit olan atalarımızı, kardeşlerimizi, ağabeylerimizi anmak için toplandık. Medyada 45 saniyeden ibaret olan, sosyal medyada ufak bir paylaşım yapılarak anılan yüce şehitlerimizi anarak, GÜSOSYAL ailesi olarak hem üniversite gençliğine hem de şehrimize mesaj vermek istedik."



Programda emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Ateş sadece düştüğü yeri yakmasın. Ateş hepimizi yaksın. Her şehidimizin ardından sosyal medyada ufak bir paylaşım yapıp, üzülüp hayatımıza devam etmeyelim. Üniversite gençliği olarak ülkemizin geçtiği zor dönemde askerimize ve polisimize her zaman yüreklerimizde ve dualarımızda oldukları mesajını vermeli ve hissettirmeliyiz. Düzenlediğimiz şiir ve türkü dinletisi programından elde ettiğimiz geliri bin 900 lirayı TSK Mehmetçik Vakfına bağışladık. Bu tür programlarımız devam edecek." diye konuştu.