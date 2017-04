Gümüşhane'de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, 50 yıl önce kazma kürekle imece usulü yol yapılıp, elektrik telefon getirilen köylerde önceliklerin artık değiştiğini söyledi.



Gümüşhane Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme, Çevre, Kültür ve Turizm Birliği'nin seçimli olağan genel kurul toplantısı yapıldı.



Valilik toplantı salonunda Vali ve Birlik Başkanı Okay Memiş başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, Meclis üyeleri Zülfikar Bal, Mustafa Adil Gürses, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve 85 köy muhtarı katıldı.



"Köylerde mobil iletişim konusunu çok önemsiyoruz"



Toplantıda konuşan Vali Memiş, 50 yıl önce muhtarların kazma kürekle imece usulü yol yaptığını, köylere elektrik, telefon getirdiklerini belirterek, "Şimdi ise önceliklerimiz değişiyor. Allah'a hamdolsun yol, içme suyu ve diğer hizmetleri devletin imkanlarıyla sağladıkça ihtiyaçlar değişiyor. Benim Gümüşhane'de önemsediğim bir konu da köylerde yaşayan hemşehrilerimizin iletişimini devam ettirmek. Bugün büyükşehirlerde yaşayan torunlarımız, yeğenlerimiz, akrabalarımız eğer köyde cep telefonu iyi çekmiyorsa ve internete yeterince ulaşamıyorsa köye gelmiyor. Dolayısıyla bu konuyu çok önemsiyoruz ve bir çalışma başlattık. Gelip köyleri tek tek gezerek ölçüm yaptılar ve ilk etapta tüm ilçeler dahil 20 köyde baz istasyonu kurulması için Haberleşme Genel Müdürlüğü ihaleye çıkacak. Baz istasyonu olan yerlerde ise güçlendirme yapılacak. Bu yol yapmak kadar, köylerin içme suyunu temin etmek kadar önemli bir husus ve bunu çok önemsiyoruz" dedi.



Gümüşhane coğrafyasının doğa şartları itibariyle kendilerini zorladığını, karasal iklimin bütün özelliklerini gösteren, yoğun kış şartlarında bir coğrafyada yaşadıklarını kaydeden Vali Memiş, bu nedenlerle zaman zaman kamu hizmetlerinin sunumunda güçlük çektiklerini söyledi.



"İl dışında yaşayan hemşehrilerimiz köylerine gelsin ev yapsınlar"



Göreve başlayalı 10 ay olduğunu ve hemen hemen bütün köyleri dolaştığını kaydeden Vali Memiş, "İl merkezinin köylerinin ilçelerimize göre kamu hizmetlerinden daha iyi faydalandığını gördüm. Özellikle yollarımızın durumu iyi ancak daha da iyi olması gerekiyor ve bu sene inşallah bunu yapacağız" diye konuştu.



Sorunları bildiklerini ve bunları bütçe imkanları çerçevesinde çözeceklerini dile getiren Vali Memiş, "Bizim Gümüşhane dışında yaşayan hemşehrilerimiz gibi çok önemli bir potansiyelimiz var. Yaz mevsimiyle birlikte hemşehrilerimiz gelmeye başlayacak. Nüfusumuz artacak. Her köyde on tane konut yapılsa bine yakın konut eder ve bu ilin ekonomisine katkıdır, köyün ekonomisine bir katkıdır, zenginlik getirir. Onun için dışarıdan gelen hemşehrilerimizi önemsiyoruz. Gurbette, büyükşehirlerde yaşayan hemşehrilerimiz gelsinler köylerinde, il merkezinde de ev yapsınlar. Bundan ilimizin esnafı faydalanacak" ifadelerini kullandı.



Vali Memiş'in konuşmasının ardından 2016 yılı faaliyet ve kesin hesabı, 2017 yılı yatırım programının görüşülerek kabul edildiği toplantıda Birlik encümeninde görev yapacak 2 muhtar ve 2 İl Genel Meclisi üyesinden oluşan 4 asil üye ile birlik ihale komisyonuna 2 yedek üye seçimi gerçekleştirildi.



Gizli oyla yapılan seçim sonucunda 4 adayın yarıştığı muhtarlardan Şephane köyü muhtarı Mustafa Gürbüz ve Çayırardı köyü muhtarı Fatih Arslan Birlik Encümenine seçilirken, İl Genel Meclisi üyelerinden ise başka aday olmadığı için Zülfikar Bal ve Mustafa Adil Gürses seçildi.



Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ise toplantıya yoğun katılımdan dolayı muhtarlara teşekkür ederek, "Köylerimize çok güzel hizmetler oluyor. Bu birliği kuranlardan Allah razı olsun" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği müjdelerden sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi ve muhtarların görev süresi sonucunda silah ruhsatının ücretsiz olarak devam edeceğiyle ilgili kanuni düzenlemelerin henüz yapılmadığını belirterek, "Buradan Cumhurbaşkanımıza hepinizin adına teşekkür etmek istiyorum. Bugün SGK İl Müdürümüzle görüştüm. Kanuni düzenleme henüz yapılmadığı için primlerinizi yatırmaya devam edeceksiniz" diyerek uyardı. - GÜMÜŞHANE