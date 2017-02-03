Gümüşhane'de Koza Altın Madeni Faaliyete Geçecek

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, TMSF'ye devredilen Koza altın madeninin önümüzdeki hafta faaliyete geçeceğini söyledi.



Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koza altın madeninin yaklaşık 2,5 yıldır Maden İşleri Genel Müdürlüğünde bekleyen uygun görüş yazısının imzalandığını belirtti.



Emniyet Genel Müdürlüğünün yönetmeliği gereği patlayıcı madde ruhsatı verilebilmesi için Maden İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüş vermesi gerektiğini belirten Vali Memiş, "Bu görüş imzalandı. Haftaya elimizde olur. Biz de ona göre patlayıcı ruhsatı vereceğiz. İş yeri ruhsatını vermiştik. Haftaya TMSF'ye devrolan Koza Altın Maden İşletmesi faaliyete geçecek. Bütün Gümüşhane'ye hayırlı olsun." dedi.



Vali Memiş, Koza Altın Madeni İşletmesinin, FETÖ'den tamamıyla temizlenerek asli iradesine döndüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:



"Burada çalışacak çaycısından çorbacısına, genel müdürüne kadar elimiz sürekli buranın üzerinde olacak. FETÖ ile iltisaklı hiç kimse asla istihdam edilmeyecek. Önceliğimiz ve tavsiyemiz en üstten en alt kademeye kadar Gümüşhaneli teknik elemanın istihdam edilmesidir."