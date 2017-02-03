Gümüşhane Valisi Okay Memiş, TMSF'ye devredilen Koza altın madeninin önümüzdeki hafta faaliyete geçeceğini söyledi.
Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koza altın madeninin yaklaşık 2,5 yıldır Maden İşleri Genel Müdürlüğünde bekleyen uygun görüş yazısının imzalandığını belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğünün yönetmeliği gereği patlayıcı madde ruhsatı verilebilmesi için Maden İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüş vermesi gerektiğini belirten Vali Memiş, "Bu görüş imzalandı. Haftaya elimizde olur. Biz de ona göre patlayıcı ruhsatı vereceğiz. İş yeri ruhsatını vermiştik. Haftaya TMSF'ye devrolan Koza Altın Maden İşletmesi faaliyete geçecek. Bütün Gümüşhane'ye hayırlı olsun." dedi.
Vali Memiş, Koza Altın Madeni İşletmesinin, FETÖ'den tamamıyla temizlenerek asli iradesine döndüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:
"Burada çalışacak çaycısından çorbacısına, genel müdürüne kadar elimiz sürekli buranın üzerinde olacak. FETÖ ile iltisaklı hiç kimse asla istihdam edilmeyecek. Önceliğimiz ve tavsiyemiz en üstten en alt kademeye kadar Gümüşhaneli teknik elemanın istihdam edilmesidir."
Gümüşhane'de Koza Altın Madeni Faaliyete Geçecek
Gümüşhane Valisi Okay Memiş, TMSF'ye devredilen Koza altın madeninin önümüzdeki hafta faaliyete geçeceğini söyledi.
Gümüşhane Valisi Okay Memiş, TMSF'ye devredilen Koza altın madeninin önümüzdeki hafta faaliyete geçeceğini söyledi.
-
Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını yerinde inceledi, tarih verdi
-
Erdoğan'ın 14 yıllık hayali gerçek oldu: Bu aşık olduğum bir projedir
-
Kritik veri sonrası dolar sert düştü!
-
Banka, öğrencinin kefil olduğu kişiye 1,5 milyon TL kredi verdi
-
Emekli promosyonları için üçüncü banka da imzayı attı
-
Memura en az bin lira ikramiye! Başvurular bugün başladı
-
Efsanevi pilot anısına üretildi! Türkiye'de sadece bir tane var
-
6 yaşındaki kızına giydirdiği kıyafete tepki yağıyor