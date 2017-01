Gümüşhane'de "Kalandar Gecesi"

Gümüşhane'de asırlardır sürdürülen Kalandar Gecesi (Rumi yılbaşı) kutlamasında gelenekler, nesilden nesle aktarılıyor.



Merkeze bağlı Karamustafa köyünde, her yıl Ocak ayının 13'ünü 14'üne bağlayan gece, köylülerin hazırladıkları eski yılbaşı etkinliğiyle katılımcılara keyifli anlar yaşatılıyor.



Köy kahvesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, eski AK Parti Milletvekili Feramuz Üstün, İl Genel Meclis Başkanı Şerif Bayraktar, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan, köy muhtarı Necati Cepe ve köy sakinleri katıldı.



Yayla göçünün temsil edildiği kutlamada, erkekler kadın kılığına girdi. Köy muhtarı Cepe, eski kilim üzerinde köylüler tarafından eğlencenin yapılacağı alana getirildi.



Köy kahvesinde devam eden kutlamada, "arı, otobüs ve un" adlı oyunlar oynandı. Köy sakinleri bu oyunlarda zor anlar yaşadı, izleyenler ise keyifli zamanlar geçirdi.



Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Karamustafa köyünde yıllardır sürdürülen Kalandar etkinliğinin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.



Bu tür kültürel organizasyonların son derece değerli olduğunu vurgulayan Memiş, şöyle devam etti:



"Eskiden ulaşımın ve iletişimin zor olduğu, insanların bir arada çetin kış şartlarında geleneksel kültürel değerlerini genç kuşaklara aktardığı bu tür organizasyonlar daha fazla oluyordu. Çağın gereği sosyal medya, cep telefonları ve bilgisayarlar ile dünyanın her tarafına ulaşmaları mümkün. Ancak eskiden telefonun dahi zor çektiği bir ortamda vatandaşlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz bu tür geleneklerle terbiyeyi, yalan konuşmamayı, vatanına milletine bağlı olmayı, milli ve manevi değerlerine riayet etmeyi öğreniyorlardı."



Örf ve adetlerin kültürel zenginlik açısında devam ettirilmesi gerektiğine işaret eden Memiş, bu tür etkinliklerin Türk kültürünün değerli ve yaşatılması gereken çok güzel örnekleri olduğunu belirtti.



Belediye Başkanı Çimen ise çocukluğunda da bu etkinliğin yapıldığını aktararak geleneksel etkinliklerin unutulmaması gerektiğini kaydetti.