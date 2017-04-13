Gümüşhane'de İşgem'in Paydaş Toplantısı Düzenlendi
Gümüşhane'de, Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) paydaş toplantısı düzenlendi.
Gümüşhane'de, Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) paydaş toplantısı düzenlendi.
Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Okay Memiş başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, Doğu karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) temsilcileri ve İŞGEM'in Proje paydaşları katıldı.
Toplantıda, Gümüşhane İŞGEM'in mevcut durumu, şirket kurulumu, şirketin insan kaynakları ihtiyacı ve maliyeti, inşaat bileşeni bütçe sıkıntısı ve proje alanına elektrik hattı çekilmesi konuları görüşüldü.
Vali Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, Organize Sanayi Bölgesi'nin merkeze bağlı Tekke köyü yerine Torul'da kurulması gerektiğini belirterek, "Şehirlerin ve dünyanın aksı, gelişmesi, denizleredir. Organize Sanayi Bölgesi Torul tarafına kurulmuş olsaydı, Trabzon'a yarım saat mesafede ve Trabzon'da olmayan birçok avantajı içinde barındıran müthiş bir OSB olurdu. Büyük bir fırsatı tepmişiz." dedi.
İŞGEM projesinin önemine dikkat çeken Memiş, şunları söyledi:
"İŞGEM özellikle pestil köme imalatına önemli bir katkı sağlayacak. Projenin bina inşaatı yüzde 30 seviyesinde. Yıl sonunda bitecek inşallah. Yaklaşık 10 gün içerisinde şirketi kuracağız. Şirketin personel görevlendirmesini değerlendireceğiz. Bu konuda herkesin önerisine açığız. İŞGEM ile projenin yapıldığı alana elektrik hattı çekilmesi konusunda görüştük, bunun gereği yapılacak. İŞGEM'deki imalatın sağlanacağı makinalar ile ilgili olarak tereddütleri gidermemiz lazım."
DOKA Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi Uzmanı Oğuzhan Şatır ise yaptığı sunumda, İŞGEM projesinin amacının kentin girişimcilik altyapısını güçlendirmek olduğunu söyledi.
Gümüşhane Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesinin 8 milyon 120 bin 665 avro bütçeli bir proje olduğunu hatırlatan Şatır, "Proje, inşaat, müşavirlik, teknik yardım ve tedarik olmak üzere 4 bileşenden oluşmaktadır. Proje inşaatının 2017'nin ekim ayında bitmesi planlanmaktadır." dedi.