Gümüşhane'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Gümüşhane'de, İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 2. toplantısı yapıldı.



Gümüşhane Valisi Okay Memiş başkanlığında, valilikte düzenlenen toplantıya, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.



Gümüşhane Valisi Okay Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, Gümüşhane insanının dağların arkasında, ulaşım ve intikali zor bir coğrafyada yaşadığını, ancak tüm bu zor coğrafyaya rağmen son 14 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 6.5 milyon lira yatırım alan bir il olduğunu söyledi.



Gümüşhane'nin güzel yatırımlar aldığını kaydeden Vali Memiş, "Başbakan Binali Yıldırım'ın ulaştırma bakanlığından itibaren Türkiye'de ulaşımda görülmeyen bir atak yapıldı. Dağlar delindi, yollar duble oldu. İnsanlar birbirine kavuştu." dedi.



Gümüşhane'nin devletine, milletine, vatanına, bayrağına, anayasal sistemine bağlı bir vatandaş kitlesinden oluştuğunun ifade eden Vali Memiş, "Onun için bu bölgede yaşayan insanlara ne kadar hizmet etsek azdır. Bunları da başa kakmak için asla söylemiyorum. Ama daha önceden ilimizden Trabzon'a ulaşım 6 saatte sağlanırken şu anda 1 saatte, 50 dakikada gidiyoruz. Yollar ve tünellerimiz bittiğinde bu ulaşım daha da kısalacak." diye konuştu.



Kentteki diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Memiş, 2017 yılında kamu kuruluşlarının 4 milyar 29 milyon 284 bin lira proje tutarlı işi bulunduğunu belirterek, öngörülen ödenek miktarının 226 milyon 36 bin lira olduğunu ve dönem sonu itibariyle ise 2 milyon 967 bin lira harcandığını sözlerine ekledi.



Toplantıda, yatırımcı kuruluşların müdürleri de kurumlarının yaptığı yatırımlar hakında bilgi verdi.