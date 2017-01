Gümüşhane'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Gümüşhane'de 2017 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, il müdürleri ve kurul üyeleri katıldı.



Toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada Gümüşhane'nin kalkınmasında üç sac ayağının madencilik, tarım ve hayvancılık ve turizm olduğunu yineleyen Vali Memiş, 2016 yılında kamu kuruluşlarının 3 milyar 625 milyon 436 bin TL proje tutarlı işi bulunduğunu ve bu işler için 677 milyon TL ödenek harcandığını söyledi.



"29 gölet ve sulamaları bittiği profesyonel tarım yapılan il olacağız"



Gümüşhane'nin özellikle son 14 yılda çok önemli hizmetler aldığını kaydeden Vali Memiş, "Yaklaşık 6 milyar liralık kamu yatırımı var. Devam eden gölet inşaatlarımız sonucunda 2 yıl içinde Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerindeki tarım arazilerinin tamamı sulamaya geçecek. DSİ'nin bu yatırımları tarım ve hayvancılığın altyapısı demek. Şiran'da arazi toplulaştırması tamamlandı, dosya bakanlığa gönderildi. Kelkit ve Köse'de de tamamlanmak üzere. Bu bizim için çok önemli. Eşzamanlı olarak bu projeler tamamlandığında profesyonel tarımın yapıldığı bir il olacağız inşallah" dedi.



Gümüşhane'nin 23 ili kapsayan cazibe merkezi projesi kapsamında bulunduğunu kaydeden Vali Memiş, "Şuanda Gümüşhane'de yatırım yapmak isteyen 35 firma var. Bu çok iyi bir rakam. Gümüşhane'nin geleceği var. 2019'da bu tünellerin, duble yolların bitmesiyle birlikte 5 havalimanıyla 1 saatlik mesafede bulunan Türkiye'de ki tek il olacağız. Bizim Salyazı havalimanımız da var. İnşallah bunlar Gümüşhane'nin kalkınmasına vesile olur" diye konuştu.



"Bahçecik barajında itiraz sonuçlandı"



Toplantıda daha sonra söz alan yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri sırayla kürsüye gelerek il genelinde yapılan yatırımlarla ilgili brifing verdi. Kürsüye ilk gelen Devlet Su İşleri 22.Bölge Müdürü Mahmut Berber, 936 milyon bedelli 93 proje yürüttüklerini belirterek, il genelinde devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Berber, il genelinde 29 gölet inşaatının devam ettiğini, bunlarla birlikte 11 gölet sulamasının da devam ettiğini belirterek, il merkezine içme suyu sağlayacak olan Bahçecik barajının itiraz konusunun da çözüldüğünü ve önümüzdeki günlerde firmayla sözleşme imzalayacaklarını söyledi.



Kelkit ilçesinin 50 yıllık rüyası olan Sadak Barajının yapılmasının ardından Kelkit ovasını suya kavuşması için başlatılan sulama çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Berber, 2017 yılı yatırım programına 6'sı gölet, 18 iş teklif ettiklerini ve bu işlerin tahmini bedelinin 225,5 milyon TL olduğunu kaydetti.



Karayolları 10.Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Aşık ise özellikle Gümüşhane-Trabzon karayolu başta olmak üzere devam eden ve ihalesi gerçekleştirilen yol ve tünel çalışmaları hakkında bilgi verdi.



"Kürtün kavşağında büyük bir heyelan var"



Kürtün kavşağında geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelanın devasa boyutlarda olduğunu kaydeden Aşık, "Proje çalışmaları tamamlandı. Yolun her iki tarafında da heyelan oldu. Çok büyük bir kütle hareket etti. Heyelan önleme yapısını yeniden projelendirdik. Yol kavşak projesini de yeniden yaptık. Her iki tarafta da heyelana topuk olacak ciddi bir dolgu yapılacak. Şuanda genel müdürlüğümüzde proje. Yaklaşık maliyetinin 150-200 milyon TL arasında bir olduğu ifade ediliyor" dedi.



"Kelkit yolunun ihalesi ertelendi"



Pirahmet-Kelkit karayolu ihalesinin 27 Ocak'ta yapılmak üzere hazırlanıldığını fakat çeşitli sorunlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini dile getiren Aşık, "Yetki bekliyoruz. Çok kısa sürede yapılacak. Bu yol 2 yılda bitecek. Pekün tüneli 6 bin 80 metre uzunluğunda. Proje çalışmaları devam ediyor. Bizim için Kelkit-Gümüşhane yolu çok önemli" diye konuştu.



"Vauk tüneli 24 Ocak'ta ihale edilecek"



Gümüşhane-Bayburt karayolu üzerinde ve her iki ilin sınır noktası olan Vauk dağına 7,6 kilometre uzunluğunda çift tüplü tünelin ihalesinin 24 Ocak'ta yapılacağını ifade eden Aşık, ön yeterlilik sistemiyle yapılacak ihale için 16 firmanın dosya aldığını söyledi.



Diğer yatırımcı bölge müdürleri ve il müdürlerinin sunum yapmasının ardından toplantı tüm katılımcıların görüşlerini bildirmesi ve koordinasyon gerektiren konuları aktarmasıyla sona erdi. - GÜMÜŞHANE