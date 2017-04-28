Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.



Vali Okay Memiş, başkanlığında düzenlenen toplantıya Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Kaya, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri katıldı.



Vali Memiş burada yaptığı konuşmada, hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'de Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde istihdam seferberliği başlatıldığını anımsattı.



Gümüşhane'de istihdam seferberliğine yönelik toplantılar düzenlendiğini hatırlatan Vali Memiş, "İstihdamın artırılması yönünde güzel çalışmalar var. Gümüşhane'de 4 aylık sürede bin 19 kişiyi ekstradan istihdam ettik. Gümüşhane'nin ölçeğine göre bu çok güzel bir rakam. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 2 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Maden işletmeleri tam anlamıyla faaliyete geçmedi. Koza Altın Madeninin ruhsatları verdik, en az 300 kişi oradan bekliyoruz." dedi.



İstihdam artırma konusunda Gümüşhane'nin de içinde yer aldığı cazibe merkezleri programın önemli olduğuna dikkati çeken Vali Memiş, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki aylarda cazibe merkezleri programının açıklanması bekleniyor. Oradan da 3-4 tane kaliteli firmanın ilimizde istihdam yaratacak yatırımları olması halinde sadece onlar bu 2 bin hedefini aşacak potansiyele sahip.



Onları şuanda planlama dışında tutuyoruz. Oda olursa biz hedeflerimize ulaşmış olacağız. Gümüşhane büyük kamu yatırımlarını çekmeye başladı. Son 14 yılda sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve önderliğinde hükümetlerimizin büyük yatırımları var. Adeta 52 tünelle tüneller şehriyiz. Şuadan devam eden 35 tane göletimiz var. Harşit havzası tünellerle kaplı, Kelkit havzası baraj ve göletler ile kaplı. Daha ulaşılabilir bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."



İŞKUR Müdürü Hikmet Kaya da entte 2017 yılın ilk 3 ayında 11 mesleki eğitim kursu düzenlediklerini söyledi.



Toplantı, katılımcıların görüş ve önerileriyle sona erdi.