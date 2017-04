Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Okay Memiş başkanlığında, tarihi Süleymaniye Mahallesinde açık hava toplantısı şeklinde gerçekleşti.



Vali Okay Memiş'in göreve başlamasının ardından Cuma günleri Süleymaniye Mahallesinde bulunan Valilik çalışma ofisinde toplantı ve kabullerini gerçekleştirmesi nedeniyle burada düzenlenen toplantıda kurulun gündeminde yer alan konular görüşüldü.



"4 aylık sürede artı bin 19 kişi istihdam edildi"



Şehrin 100 yıl önceki yerleşim ve yönetim yerinde yaklaşık 500 yıl önce yapılan tarihi Sultan Süleyman Han Ulu Camii'nin gölgesindeki toplantıda Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Hikmet Kaya'nın gündem maddeleriyle ilgili gerçekleştirdiği sunumun ardından konuşan Vali Okay Memiş, Türkiye genelinde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında bu yönde düzenlenen toplantıların ardından istihdamın artırılması yönünde güzel çalışmalar yapıldığını, 4 aylık sürede Toplum Yararına Program (TYP) hariç artı bin 19 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi.



Yıl sonuna kadar bu seferberlik çalışmasında 2 bini geçmeyi planladıklarını kaydeden Vali Memiş, "Maden işletmelerimiz henüz tam olarak yeni faaliyetlerine başlamadı. Çeşitli tesislerimiz var. Allah nasip ederse yıl sonuna kadar 2 bin rakamına inşallah ulaşacağız" diye konuştu.



"Cazibe merkezleri programında limana 40 dakikalık mesafesiyle en avantajlı il Gümüşhane"



Gümüşhane'nin Cazibe merkezleri programı kapsamında yer aldığını ve önümüzdeki aylarda açıklanmasının beklendiğini ifade eden Vali Memiş, "Oradan da kaliteli firmaların ilimizde istihdam oluşturacak tesisler açılması halinde sadece onlar 2 bin kişilik hedefimizi aşacak durumda. Gümüşhane'nin geleceği var. Gümüşhane büyük kamu yatırımlarını çekmeye başladı son 14 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde. Adeta tüneller ve göletler şehriyiz. Harşit havzası tünellerle, Kelkit havzası baraj ve göletlerle kaplı. Daha ulaşılabilir bir kent olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz. 2019 sonunda yeni Zigana tünelinin de açılmasıyla limana neredeyse 40 dakika mesafede olan cazibe merkezlerinin en avantajlı illerinden birisi olacağız. Bu büyük bir avantaj" dedi.



"Bu kentin Torul istikametinde yeni bir OSB'ye ihtiyacı var"



Kamu görevlileri olarak kendilerinin görev sürelerinin sınırlı olduğunu, toplantıya katılan yönetici ve kurul üyelerinin ise Gümüşhane'nin yerli insanları olduğunu dile getiren Vali Memiş, "Bu kentin mutlaka Torul güzergahında yeni bir Organize Sanayi Bölgesini planlaması lazım. O bölgede OSB olması demek limana yarım saat mesafede bir OSB demektir ki bundan daha büyük bir avantaj olamaz. Çünkü ulaşım, nakliye pazarlama demektir. Limana ulaştığınız anda Çin'e, ABD'ye, Brezilya'ya, Japonya'ya kadar, dünyanın her tarafına ulaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Toplantıda daha sonra 2017 yılında düzenlenen aktif işgücü programları, TYP programlarının görüşülmesi ve Kelkit ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi açılması konusu görüşülerek karara bağlandı. - GÜMÜŞHANE