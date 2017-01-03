Gümüşhane İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları başladı.
İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan toplantıda, İl Özel İdaresinin 2016 yılı faaliyetlerini denetleyecek 5 kişilik denetim komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi.
Yapılan gizli oylamada, Fikret Akan, Mehmani Aygün, Mustafa Adil Gürses, Hüsamettin Şahin ve Zülfikar Bal komisyon üyeliğine seçildi.
Şubat ayı sonuna kadar çalışacak olan komisyon üyelerinin hazırlayacakları rapor, İl Genel Meclisi mart ayı toplantılarında görüşülerek karara bağlanacak.
Gümüşhane'de İl Genel Meclisi Toplantısı
Gümüşhane İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları başladı.
Gümüşhane İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları başladı.
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