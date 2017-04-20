Gümüşhane'de, "Giysi Paylaşım Odası" Hizmete Açıldı

Gümüşhane Üniversitesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için, giysi paylaşım odası oluşturuldu.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma Kulübü tarafından yeni durumdaki giysi, çanta, ayakkabı ve aksesuarların bulunduğu odanın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu'nun katılımıyla hizmete açıldığı belirtildi.



Açıklamada, Kocaoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:



"Bu tür projelere daima destek vereceğiz. Bizim için çok önemli bir proje. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz buradan dilediklerini ücret ödemeden alabilirken evinde kullanılmayan giysileri bulunan vatandaşlarımız da yardım yapabiliyor."