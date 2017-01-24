Gümüşhane'de Fetö/pdy Operasyonları

Gümüşhane'de FETÖ/PDY terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor.



Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Gümüşhane yapılanmasını ortaya çıkarmaya yönelik Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. FETÖ/PDY Gümüşhane il imamının yakalanması amacıyla Samsun'da operasyon düzenlenirken, Gümüşhane'deki mütevelli heyeti üyelerinden üst düzey konuma sahip olan ve firari olan bir şahıs ile ilgili 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yine örgütün Gümüşhane il yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bir şahıs Amasya'daki adresinde yakalanarak Gümüşhane'ye getirildi. Aynı soruşturma kapsamında örgütün üniversite öğrencilerine yönelik yapılanması içerisinde bölge talebe mesulü olarak görev yapan bir şahıs da yakalanarak Gümüşhane Adliyesine sevk edildi. Şahıs yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY'nin Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü içerisindeki yapılanması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında polis memurlarından sorumlu imam yardımcısı olarak görevlendirilen şahıs tutuklandı. Daha önce görevden uzaklaştırılan 30 emniyet görevlisi hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan adlı işlem başlatıldı. BYLOCK'u kullandığı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Gümüşhane merkezli toplam 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şahıslardan 11'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Öte yandan, FETÖ/PDY'nin Gümüşhane'deki askeri yapılanması içerisinde yer alan ve örgütün gizli yazışma programı BYLOCK'u kullandığı tespit edilen bir şahsın evinde de arama yapıldı. - GÜMÜŞHANE