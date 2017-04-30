Gümüşhane'de Feci Kaza: 1 Yaralı

Gümüşhane'de gece yarısı meydana gelen trafik kazasında yol kenarında park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.



Saat 03.10 sıralarında gerçekleşen kazada uyuduğu değerlendirilen Yunus Emre Mermer (19) yönetimindeki 29 AB 488 plakalı kamyonet Bağlarbaşı istikametine giderken Gümüşhane-Bayburt karayolu, İnönü Mahallesi Öğretmenevi yakınlarında yol kenarında park halindeki 25 DM 288 plakalı tıra arkadan çarptı.



Kaza sonucu kamyonette sıkışan sürücü Mermer, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Genç sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazada kasasında su bidonları bulunan kamyonet hurdaya döndü. - GÜMÜŞHANE