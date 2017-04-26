Gümüşhane'de Çilek Fidesi Dağıtıldı

Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere sertifikalı kabarla çeşidi frigo çilek fidesi dağıtıldı.



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Edip Birşen, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 Yılı Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere yüzde yüz hibe ile 50 bin adet sertifikalı kabarla çeşidi frigo çilek fidesinin en az 1 dekar kapama çilek bahçesi oluşturmak üzere dağıtımının gerçekleştiğini bildirdi.



İl Özel İdaresi kaynaklarıyla finanse edilen 10 dekar alanda, Kürtün ilçesinde 8 çiftçiye 40 bin adet, merkezde ise 4 çiftçiye 10 bin adet olmak üzere toplamda 12 çiftçiye 50 bin adet sertifikalı kabarla çeşidi frigo çilek fidesinin üreticilere verildiği belirtildi.



Çilek üretiminin üzümsü meyveler içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Birşen, şunları söyledi:



"Çilek meyvesi lezzeti, vitamin ve mineral maddelerce zengin oluşu, taze tüketimi yanında işlenerek ya da dondurularak kullanılabilmesi nedeniyle gün geçtikçe aranılan bir meyve konumunda gelmiştir.



Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi ile ilimize yeni ve karlı bir tarımsal faaliyet olarak ilimiz çiftçisine kazandırılması amaçlanmış olup böylece bölge iklim ve toprak yapısına uyumlu olan çilek yetiştiriciliği geliştirilerek alternatif ürün arayışı olan çiftçilerimize yeni geçim kaynağı ve istihdam alanları oluşturulacaktır"