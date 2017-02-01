Gümüşhane'de Çığ ve Tipi

Gümüşhane merkeze bağlı Yağmurdere vadisinde 18 köye ulaşımı sağlayan Karayolunun yer aldığı 2 bin 280 metre rakımdaki Kostan Dağı'nda meydana gelen çığ ve tip ulaşımı engelledi.



Kostan Dağı geçidinde tipi nedeniyle yol kenarında yüksekliği 3 metreyi bulan kar kütleleri sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Dağda meydan gelen çığ ve tipi nedeniyle kapanan Gümüşhane-Yağmurdere karayolu, karayolları ekiplerinin 4 saatlik bir çalışması sonucu ulaşıma açıldı.



Yolda mahsur kalan İncesu köyü muhtarı Hakkı Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çığ ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldıklarını söyledi.



Hastalanan çocuğunu Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi ettirdikten sonra köye dönmek için yola çıktıklarını anlatan Aktaş, "Köye dönüş yolunda Kostan Dağı'nın zirvesinde mahsur kaldık. Yetkilileri aradık ve karayolları ekipleri yolu açtı. Tipi ve kar var. Köye ulaşmaya çalışıyoruz. Karayolları ekipleri yolu açmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.



Yağmurdere köyü muhtar vekili Himmet Kurtaran ise Yağmurdere köyünden Gümüşhane'ye hasta götürdüklerini, dönüş yolunda yolun kapandığını söyledi.



Kurtaran, karayolları ekiplerine teşekkür etti.