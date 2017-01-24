Gümüşhane'de Çiftçilere "Gece" Eğitimi

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik köy, mahalle ve beldelerde gece eğitimleri başlatıldı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Edip Birşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilerin sorunlarını öğrenmek ve güncel bilgiler hakkında günün ihtiyaçları doğrultusunda gerekli bilgileri aktarmak amacıyla gece eğitimlerinin devam ettiğini söyledi.



Birşen, Kelkit ilçesinde Karaçayır, Köycük, Babakonağı köyleri, Söğütlü ve Deredolu beldeleri, Şiran ilçesi Kavakpınarı, Sarıca, Evren, Aksaray köyleri ve Fatih Mahallesi, Kürtün ilçesi Demirciler, Elçeğiz, Çayırçukur, Yukarı Uluköy, Üçtaş köyleri ve Köyiçi Mahallesi ile Torul İnkılap köyünde gece eğitimlerinin yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Çiftçilerimizin teknik konularda eğitilmesi, tarımsal ve hayvansal konularda bilinçlendirilmesi, desteklemelerle ilgili bilgilendirilmesi, bakanlığımız faaliyetlerinden haberdar edilmesi için il ve ilçe müdürlüğümüz uzman personellerince köy-mahalle ve beldelerimizde eğitim veriliyor. Böylece çiftçilerimize daha fazla zaman ayırma imkanı bularak sorunlarını yerinde öğrenme imkanı buluyoruz."



Gece eğitimlerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2017 yılında uygulamaya geçirdiği Milli Tarım Projesi'nin tanıtımının da yapıldığını belirten Birşen, eğitimlerde ayrıca mera çalışmaları bitkisel üretim desteklemeleri, iyi tarım, organik tarım başta olmak üzere tarımsal üretim teknikleri hakkında da çiftçilere teknik personel tarafından bilgiler verildiğini söyledi.