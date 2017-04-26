Gümüşhane'de Çiftçilere 50 Bin Çilek Fidesi Dağıtıldı

Gümüşhane'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından alternatif ürün olarak Merkez, Kürtün ve ilçelerindeki çiftçilere İl Özel İdaresi kaynaklarıyla 50 bin adet sertifikalı kabarla çeşidi frigo çilek fidesi dağıtımı yapıldı.



'2017 Yılı Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında yüzde 100 hibe ile İl Özel İdaresi kaynaklarından alınan 50 bin adet sertifikalı kabarla çeşidi frigo çilek fidesi en az 1 dekar kapama çilek bahçesi oluşturmak üzere üreticilere dağıtıldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan İl Müdürü Edip Birşen, Gümüşhane'de ilk defa 2010 yılında uygulanmaya başlayan ve çiftçiler tarafından benimsenerek önemli bir tarımsal faaliyete dönen çilek yetiştiriciliği için 2017 üretim sezonunda İl Özel İdaresi kaynaklarıyla finanse edilen 10 dekar alanda, Kürtün ilçesinde 8 çiftçiye 40 bin adet, Merkezde ise 4 çiftçiye 10 bin adet olmak üzere toplamda 12 çiftçiye 50 bin adet sertifikalı kabarla çeşidi frigo çilek fidesi verildiğini söyledi.



Çilek üretiminin istihdam için son derece önemli bir tarımsal üretim olduğunu belirten Birşen, "Çilek üretimi üzümsü meyveler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Çilek meyvesi albenisi, lezzeti, vitamin ve mineral maddelerce zengin oluşu, taze tüketimi yanında işlenerek ya da dondurularak kullanılabilmesi nedeniyle, gün geçtikçe aranılan bir meyve konumunda gelmiştir. Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi ile ilimize yeni ve karlı bir tarımsal faaliyet olarak ilimiz çiftçisine kazandırılması amaçlanmış olup, böylece bölge iklim ve toprak yapısına uyumlu olan çilek yetiştiriciliği geliştirilerek alternatif ürün arayışı olan çiftçilerimize yeni geçim kaynağı ve istihdam alanları oluşturulacaktır" dedi. - GÜMÜŞHANE