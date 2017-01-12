Gümüşhane'de Bin 782 Gıda Denetimi Yapıldı

Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri 2016 yılında bin 782 gıda denetimi gerçekleştirdi.



İl genelinde faaliyet gösteren bin 291 adet satış, toplu tüketim ve üretim işletmesinde riske dayalı, Alo Gıda şikayetleri, Bakanlık ve il yıllık kontrol planları ve tüketici şikayetleri doğrultusunda bin 782 adet denetim yapıldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, yapılan denetimlerden alınan 39 adet numuneden 2 tanesinin olumsuz sonuçlanması ve denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 8 işletmeye toplam 48 bin lira idari para cezası uygulandığını söyledi.



Yine 2016 yılı içerisinde Alo Gıda 174 hattına gelen 36 şikayetle ilgili işletmelerde denetimler yapıldığını belirten Birşen, "Yıl boyu Ramazan bayramı, Kurban bayramı gibi belirli gıda ürünlerinin tüketiminin yoğunlaştığı dönemlerde, bu ürünlerin satışını yapan, toplu tüketime sunan işletmelerde yapılan denetimler ile halkımızın daha güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketmesi hedeflenmiştir. Mevzuat değişikliklerinde de ilgili işletmelerde denetimler yapılarak işletme sahiplerine mevzuat gereklilikleri hakkında bilgi verildi" dedi.



Birşen, Gıda Kontrol Görevlileri tarafından denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü fakat bu konuda tüketicilere de sorumluluk düştüğünün altını çizerek, tüketicilerden aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka incelemelerini ve herhangi bir uygunsuzluk durumunda gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini 7 gün 24 saat iletebilecekleri 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmelerini istedi. - GÜMÜŞHANE