Gümüşhane'de 'Başkan Erdoğan' sloganlarıyla kutlama yapıldı



GÜMÜŞHANE - Kesin olmayan resmi sonuçlara göre anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 75,2'lik oranla Türkiye genelinde en çok EVET oyu veren 4.il olan Gümüşhane'de AK Parti ve MHP'lilerin katılımıyla sevinç gösterileri düzenlendi.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Belediye Başkanlığı binası önünde toplanan AK Parti ve MHP'liler ellerindeki Türk bayraklarıyla çalan müziklere eşlik eden vatandaşlar zaman zaman "Başkan Erdoğan" sloganları attı.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın'ın el ele çalan davul-zurna eşliğinde yöresel halk oyunlarını oynadığı programda alana kurulan dev ekrandan Türkiye genelindeki seçim sonuçları anbean aktarıldı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması dinlettirildi.

Milletvekili Hacı Osman Akgül'ün başı çektiği halay dakikalar boyunca alanda bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, alanda ayrıca Dombra, Türkiyem gibi parçalar çalındı.

"Siz bütün dünyaya karşı mücadele verdiniz"

Kurulan platformda halkı selamlayan AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş, "Dua" şiiriyle tamamladığı ve alanda bulunanların hep bir ağızdan "Amin" dediği konuşmasında, "Gümüşhane yine en önde. Büyüksün Gümüşhane, süpersin Gümüşhane. Bütün Batı karşımızdaydı. Hepsi hayır kampanyası için çalıştılar. Türkiye'de ki maşaları terör örgütleriyle karşımıza çıktılar. Siz bütün dünyaya karşı mücadele verdiniz. Siz bugün hepiniz Malazgirt'te Alparslan'dınız, cenk meydanını haçlılara dar eden Kılıç Arslan'dınız, Niğbolu'da Yıldırım, Mohaç'ta Süleyman'dınız, 15 Temmuz'da hepiniz birer aslandınız. Bugün tarih yazdınız. Siz Batı başkentlerini, Vatikan'ı yasa mateme boğdunuz. Mekke, Medine, Kudüs, Bağdat'ı, Balkanlar'ı, Bakü, Buhara, Semerkand'ı sevindirdiniz" dedi.

"Bugün bazı ülkelerde, Kandil'de, ABD'de, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, İsrail'de yas ilan edilecek"

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de sonuçların gönül coğrafyasındaki tüm mazlum milletlere hayırlı olmasını diledi. Akgül, "Herşeyden önce bugün bazı bölgelerde, bazı ülkelerde, Kandil'de, ABD'de, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, İsrail'de yas ilan edilecek inşallah. Onlar bugün bayraklarını yarıya indirecek. Ama mazlum milletlerin yaşadığı gönül coğrafyamızda bu gece sabaha kadar sizler gibi kutlamalar yapılacak. Yarından itibaren Türkiye prangalarından kurtulmuş, hızla büyümesine devam edecek ve bu dünyadaki sömürü ve kapitalist düzeni artık fitili çekilmiştir son bulacaktır. Bunun fitilini bugün ki oylarınızla sizler ateşlediniz" dedi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise konuşmasında "Hepinize teşekkür ediyorum. Sizler milli iradeyi, geleceğinizi seçtiniz. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Gümüşhane olacağız, Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu zafer sizlerindir, aziz Türk milletinindir"

AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse de Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda bir gedik açtık" şiirinden okuduğu pasajla başladığı konuşmasında, "Bu zafer sizlerindir, aziz Türk milletinindir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması sonuçları ülkemize, aziz milletimize ve Türkiye 4.lüğü Gümüşhanemize hayırlı olsun. Bu birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe inşallah bu milletin sırtını yere getirmeye çalışan yedi düvel başarılı olamayacaktır. Sizlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

MHP İl Başkanı Nadim Aydın, İstiklal Marşı'nın sözlerini okuyarak başladığı konuşmasında, "Gözün aydın Türkiye, gözün aydın Türk İslam alemi, gözün aydın Turan, gözün aydın Kızıl Elma. Hüzün sana Almanya, hüzünlen sen Hollanda, PYD, PKK, IŞİD, FETÖ. Bu ülke için ettiğimiz yeminin arkasında duracağız" dedi.

Konuşmaların ardından çalan müzik eşliğinde alanda bulunanlar hem horon oynadı hem de davul zurna eşliğinde halay çekerek olaysız şekilde dağıldı.