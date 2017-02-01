Gümüşhane'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, belediye olarak başlatmış oldukları ikametgah çalışmaları sonucu kent merkezi nüfusunun geçen yıla oranla yüzde 9 arttığını söyledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilecek olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 yılı nüfus sayımı öncesinde belediye olarak kampanya başlattıklarını hatırlatan Çimen, şunları kaydetti:



"Belediye olarak başlatmış olduğumuz çalışmamız hedefine ulaşmıştır. TÜİK tarafından açıklanan sonuçlara göre, 41 bin 604 olan merkez nüfusumuz 46 bin 986 oldu. Köylerle birlikte nüfusumuz ise 53 bin 74'ten 58 bine çıktı. İl geneli nüfusumuz ise 151 bin 449'ten 172 bin 34'e yükseldi. Nüfusumuzun yükselmesi için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Çalışmalarımız sırasında görev alan personellerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen muhtarlarımıza, nüfus hizmetleri personellerine ve sorumluluklarını yerine getiren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."